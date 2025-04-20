暖男友「床上解鎖太猛」　她被抱起來玩！網傻見1問題：分手會懷念

▲男友解鎖各種性姿勢，讓原PO享受之餘，也擔憂對方是否玩過很多女人。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「男友性能力太好，讓我焦慮！」一名女網友透露，男友床上功夫很厲害，能直接把她抱起來激戰，還能解鎖各種姿勢，但完事後冷靜下來，原PO卻常懷疑對方是否玩過很多妹子，即便男友解釋這些技巧都是看片學來的，她還是忍不住多想，引起網友熱烈共鳴，「這根本是炫耀文吧？」

一名女網友在Dcard表示，與男友交往1年多，對方不只平時溫柔體貼，在床上的表現更是花招百出，各種姿勢都能解鎖，甚至能直接將她整個人抱起來玩，「嘴巴跟手指的服務更不用說！」

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但每次激戰完，原PO腦海卻閃過不安感，就怕男友是否曾玩過很多女生？原PO坦言，曾直球問過男友，結果得到「姿勢是看片學的」答案，但依舊讓她感到焦慮。

底下網友紛紛笑虧，「女人真的毛病一堆，性能力差不行，好也不行」、「好奢侈的煩惱」、「懷疑妳在炫耀」、「妳也是的訓練員之一呀」、「能用的時候儘量用」、「不要焦慮...他用在妳身上就是好事」、「遇到技術好的真的要珍惜」、「想那麼多...以後分手妳就懷念了」、「不要太在意過去啦，現在他是妳的，好好享受吧」、「如果要分手，我可以接手」、「我看妳是沒遇過技術爛的，遇到都不會還秒射的對象...會比較想哭」。