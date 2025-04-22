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薛楷莉又有事！誆「找幫派協助」擺平糾紛　詐前男友420萬

▲▼薛楷莉美國當護理師。（圖／翻攝自臉書）

▲薛楷莉現在美國當護理師，因涉嫌詐騙前男友保護費420萬元遭起訴。（資料照／翻攝自臉書）

記者劉昌松／台北報導

前主播薛楷莉涉嫌2022年間，得知前男友擔心因投資糾紛被黑道纏上後，佯稱可透過電視台主管找幫派人士協助，要男友去銀行大額提領現金420萬元，再由警察護送薛楷莉到電視台門口，事後男友打聽處理進度發現錢根本沒送出去，憤而提告，台北地檢署22日依詐欺取財罪嫌起訴薛楷莉。

現在美國擔任護理師的薛楷莉，原本是台灣知名的電視台新聞女主播，2002年間爆發日商指控，薛楷莉1小時內刷卡200萬買名表和名牌服飾，薛楷莉辯稱是日商贈禮，雙方各說各話，薛楷莉在這件轟動一時的「削凱子事件」中黯然辭去主播工作，之後薛楷莉陸續轉戰電視購物主持等工作，但又遇到記者丈夫外遇偷吃，薛楷莉提告獲賠50萬元後，銷聲匿跡一段時間，2022年再回電視台主持電視節目。

北檢起訴指出，薛楷莉的邱姓前男友在2021年9月2022年2月期間，和友人合開公司選址買房過程發生財務糾紛，邱男擔心惹上黑幫介入，當時交往中的薛楷莉得知後，向邱男佯稱，在電視台工作的賴姓主管認識幫派人士，可以幫忙協助處理，但需要支付420萬元處理費及介紹費。

邱男信以為真，到銀行提領大額現金回家，然後與薛楷莉回到銀行，找員警護送薛楷莉單獨帶著大額現鈔進到電視台，員警見薛楷莉順利進入電視台大樓後離去，邱男事後多次詢問事情處理進度，薛楷莉都藉故拖延，邱男乾脆找上電視台賴姓主管查證，才發現受騙上當。

薛楷莉到案否認有要幫忙找幫派人士處理糾紛，辯稱當時是邱男要她幫忙拿東西去電視台給人，她不知道袋子裡面裝的是什麼，但她在電視台內等不到人，所以事後就把袋子帶回家歸還邱男。

但檢察官根據銀行提領紀錄、警方密錄器拍到薛楷莉進入電視台的身影，以及薛楷莉在和邱男對話時，從未否認要幫忙找幫派保護邱男的事情，認為薛楷莉辯詞不可採，依詐欺取財罪起訴薛楷莉，並請法院宣告沒收420萬元贓款。

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