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有男友了！她認識「薪水高又學歷好的對象」很糾結　網風向一面倒

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO認識了條件不錯的新對象。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

在非單身的情況下，就算沒有和其他人發生肉體關係，只要將情感投射到其他人身上，通常就會被視作精神出軌或心靈出軌。近日就有網友發文透露，雖然她和男友穩定交往，但近期意外認識一個條件好、相處舒服的對象，因此她就猶豫，不知道該選誰比較好？貼文曝光後，底下網友都直搖頭。

女網友在Dcard上，以「有男友了但出現更優秀的對象」為標題發文，提到她雖有穩定交往的男友，但薪水普通、家境一般，而且身體不太好，個性也很黏，另外，兩人在性事方面也不是那麼合。

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原PO接著透露，她近期認識了一個條件好，相處起來也舒服的新對象，對方薪水高、身材好、健康獨立、學歷高。與現任男友相比，原PO坦言這個新對象讓她更心動，而且兩人目前相處也很順，如果繼續發展，應該會有不錯的結果，因此她就很猶豫，不知道該怎麼選？

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

貼文曝光後，一票網友都直呼，「一律選第二個、放生第一個，因為如果夠愛你第一個，那第二個再耀眼你都不會心動。但我只能說，有些東西都是迴力鏢」、「你已經精神出軌了，心動是本能，忠誠是選擇」、「分吧，不要害人了，渣女就是說你」、「你這情況男友肯定換不完，永遠都有更優秀的人」、「每日恐女（1/1），為什麼有男友還會跟別的男人『相處』」。

也有網友說，「人會想選更好的無可厚非，但不愛就該馬上分手了，而不是三心二意，還要上來發問假裝自己對男友還有心」。

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