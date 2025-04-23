因垃圾險奪命！清潔工持美工刀猛刺女保全　狡辯「失憶」被打臉

▲桃園市大園區某社區姜姓清潔人員，於2023年7月間持美工刀猛刺林姓女保全，經急救才救回一命，圖為做案用美工刀。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區某社區姜姓清潔人員於2023年7月間因社區垃圾間大門開關與林姓女保全起爭執，姜男竟持美工刀朝林女頭部等處猛刺，林女被刺中臉部、雙手等多處後倒地，姜仍持續攻擊，經社區總幹事制止後報警處理，林女送醫急救後才撿回一命，檢方依殺人未遂罪嫌起訴；桃園地院審理時，被告否認犯行，辯稱「一時情緒失控且過程都不記得」，法院合議庭不採信其辯詞，審結犯殺人未遂罪，處有期徒刑5年4月，仍可上訴。

檢警調查，56歲的姜姓男子為大園區某社區清潔人員，林姓女子則為社區保全人員，2023年7月25日中午，2人因社區垃圾間大門開關起口角，姜突然情緒失控，持美工刀向林姓女保全揮刺，導致其頭部、臉部、手臂等處被刺傷倒地，姜難見林姓女保全倒地後仍持續攻擊，導致其左前臂、左手手指等處有放性傷口、臉部有2公分撕裂傷、頭部損傷等傷害，社區總幹事發現後將雙方拉開並報警處理，林姓女保全經送醫急救後才救回性命，中壢警方據報到場制伏姜姓男子，當場查扣作案用美工刀等證物。

桃檢複訊時，姜男否認犯行，辯稱自己患有癲癇症狀，案發時可能是因沒有定期服藥已失去記憶，過程都忘了，清醒後發現地上有血跡，擔心在失神狀況下做了不好的事情等語；檢方偵結依殺人未遂罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告姜男辯稱自己服用癲癇藥物，導致情緒不穩定，因工作上多次遭被害人指責，致使情緒失控，因工作關係隨身攜帶美工刀，並無殺害告訴人之故意；法官根據告訴人、證人證述與現場監視錄影勘驗結果，認定本案衝突起因被告不滿告訴人對其工作指責，連續以美工刀朝告訴人之臉部、頭部攻擊，並未避開身體要害部位，導致告訴人受傷、血流不止狀態，仍持續攻擊，若非證人即時阻擋，告訴人恐將發生死亡結果，被告行為時確有致告訴人於死之殺人不確定犯意。另外，被告所服用藥物及所患疾病與情緒控管無關，根據診所回覆明確，法院合議庭認為被告辯詞不可採信，殺人未遂犯行堪以認定。

合議庭審酌，被告犯行造成告訴人所受傷勢非輕，犯後始終否認殺人，造成告訴人身心受創甚深，惟念被告素行尚可，衡量領有身心障礙證明，且未否認持刀攻擊告訴人，合議庭審結依殺人未遂罪，處有期徒刑5年4月，本案還可上訴。