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20歲男超冷血！誘4人出國摘器官販售　囚「泰昌園區」凌虐

▲桃園市陳姓男子去年誘騙被害人出國辦理貸款，企圖轉給人口販運集團賣器官謀取暴利，幸好桃園市調處與市警局及時攔獲，桃檢偵結起訴並向院方具體求刑5至8年重刑。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市陳姓男子去年誘騙被害人出國辦理貸款，企圖轉給人口販運集團賣器官牟取暴利，幸好桃園市調處與市警局及時攔獲，桃檢偵結起訴並向院方具體求刑5至8年重刑。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子加入人口販運集團，透過網路以出國辦理貸款、走私黃金等理由招募4名被害人出國，4名被害人不查上當，結果被押至泰國慘遭毆打拘禁，被迫從事交友欺騙，後還意圖摘除器官販售牟取暴利，幸經桃園市調處與警方據報及時在桃園機場攔阻未讓陳男得逞；桃園地檢署偵結依違反人口販運防治法起訴，檢方並具體向法院求處5至8年不等重刑量處，陳男目前在押中。

檢警調查，年僅20歲的陳姓男子貪圖販運人口之暴利，去年8月間，以可出國辦理貸款或幫忙運輸黃金回國賺錢等話術，誘騙4名被害人由其安排出國，再由下手帶4名被害人搭機前往泰國「泰昌園區」，交給上游詐騙集團買家，逼迫4人從事線上交友詐騙美國人等不法行為，若業績不佳，則慘遭詐騙集團成員毆打凌虐，所幸4名被害人陸續被救回，並向檢調供出陳男等人。

桃園市調處、桃園市警局查出，陳男接單後安排不知情被害人出國，再安排交由詐騙集團買家，以摘除器官販售牟取暴利，去年11月11日又安排被害人在桃園機場欲搭機前往泰國，幸好被警調人員及時攔阻，循線查獲陳男到案，才驚覺陳男年僅20歲。

桃檢複訊時，陳男否認犯行，檢方根據警調查出，陳男來自正常家庭，自小受父母疼愛，但竟加入人口販運集團，且犯案過程對被害人毫無憫恕之情，對不認識之國人做出如此殘忍行徑，檢方偵結依違反人口販運防制法案件起訴，並具體向院方請求分別量處5至8年有期徒刑，目前陳男在押中。

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