中壢死亡車禍！聯結車變換車道碰撞機車　女騎士遭輾送醫不治

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區中園路今（23）日清晨7時許，一輛聯結車在大雨中變換車道時不慎碰撞同向機車，導致女騎士摔車被聯結車右前輪輾過，警消到場處理時將邱姓女騎士送醫急救仍傷重不治，肇事聯結車劉姓駕駛酒測值為零，至於真正肇事原因仍待調查釐清。

▲桃園市今天清晨7時許發生死亡車禍，圖為聯結車撞擊女騎士（右方穿雨衣）事故前畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲圖為案發現場，聯結車駕駛下車查看。

中壢交通中隊指出，今天上午7時許接獲通報，中園路發生交通事故，聯結車57歲劉姓男子沿中園路往內壢交流道方向行駛，欲切換至外側車道時，不慎與同向騎乘普通重型機車61歲邱姓女子碰撞，邱女當場連人帶車被聯結車右前輪輾過，導致邱女當場無生命跡象，經救護人員送醫急救仍宣告不治。

肇事的聯結車劉姓男子聲稱，切換車道時不慎發生碰撞，疑似為視覺死角肇禍，劉男酒測值為零，至於肇事原因仍待調查釐清，警方將報請桃園地檢署檢察官相驗釐清死因。

中壢警分局表示，今年度迄今取締營業貨櫃曳引車違規計710件，較去年同期增加15%，警方將陸續為執法重點，並呼籲大型車輛變換車道時因視野盲點多，應依規定使用方向燈外，務必再三確認車輛周遭狀況。同時提醒機車騎士應特別留意大型車輛之前、後、側邊及內輪差等死角，提高警覺並保持安全距離，以確保自身安全。