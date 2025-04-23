男友大食怪「一餐600元吃掉400」　她輪流付虧慘！被回1句傻眼了

▲男友食量大，輪到原PO付帳時，都要出比較多錢。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

「一人付一餐根本不公平吧？」一名妹子抱怨，與男友約會輪流付錢，看似公平卻其實失衡，因為男友每次都加飯加肉還會吃她的份，帳單600元但原PO只吃200元而已。於是原PO提議改成各付各的，男友卻回「幹嘛算那麼清楚？」讓她不知所措，有過來人回應「就是在佔妳便宜沒錯，建議是快逃！」

一名女網友在Dcard表示，和男友約會一直都是輪流付錢，乍聽之下公平，但細算下來才發現，兩人每餐的「食量落差」其實不小，一餐吃下來男友動輒加飯加麵還偷夾她的肉。

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原PO接著說，她因為食量小，就算點高單價的餐點，也不會比男友加量的價格來得多，舉例來說，兩人吃完帳單是600元，但「我吃200元、他吃400元」，這讓原PO越想越不平衡。

最後，原PO也補充解釋，有向男友商量乾脆各付各的，沒想到得到「幹嘛算那麼清楚」的回應，令她尷尬又不該知如何是好。

文章曝光後，網友建議堅持付自己的餐錢就好，「那妳就堅持各付各的」、「他不想算清楚，是因為他是佔便宜的一方，妳就只能堅持跟他各付各的，不然就分手」、「我也交過一任這樣，就是在佔妳便宜沒錯，建議是快逃」、「妳會發現各付各的，他就會點的比妳還要便宜」、「各付各的就好了！覺得妳計較也可以分了，剛好趁早知道自己的底線在哪」、「火鍋的肉才兩、三片，他還夾...這我會考慮分手」。

也有人客觀認為，「只看餐費好像不太準，畢竟不知道其他方面的費用你們是怎麼處理」、「AB制就好（一方出大額，一方出小額）」。

有過來人分享類似經歷，「我跟男友之前唸大學時，拿出一個共用錢包，吃飯、旅遊都用這個付，但因為男友食量大，他會多放500至1000元/月」。