雲林藝術宅急便勇奪2025 MUSE金獎！

▲藝術宅急便以「藝術即生活、表演即日常」為核心理念，結合當地信仰文化及自然環境，讓演出與場域共融共感，進一步提升社區的藝術素養與文化參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府2023年起推出藝術宅急便活動，深入各個鄉鎮以一年10鄉鎮巡迴演出方式，為地方帶來精彩的表演。「2024雲林藝術宅急便」一舉拿下國際獎項協會（IAA）的Muse Creative Award（謬思創意獎）「活動類－文化活動」金獎，顯現雲林推動文化藝術深入偏鄉與永續生態理念的實踐受到國際肯定。





縣長張麗善表示，2024藝術宅急便以「藝術即生活、表演即日常」為核心理念，策畫團隊深入地方，結合當地信仰文化及自然環境，讓演出與場域共融共感，進一步提升社區的藝術素養與文化參與，得獎不僅是表演藝術能量的展現，也為偏鄉藝文紮根立下重要里程碑，未來縣府將持續推動藝術走入生活，讓文化成為雲林最有溫度的風景。





文化觀光處長陳璧君指出，2024年「藝術宅急便」活動橫跨夏秋兩季、歷時四個月，走遍台西、麥寮、台西、四湖、口湖、北港、元長、東勢、崙背、褒忠及水林等10個鄉鎮，邀集國內多組知名演出團體共同參與，以戲劇、舞蹈、音樂、特技等豐富多元形式，將藝術直送鄉里，實現「表演藝術在地化」的文化願景。

2025 MUSE創意大獎為全球創意產業重要指標之一，此次獲獎，不僅是雲林縣在文化推廣領域的榮耀，也是對地方政府積極投入藝文平權與永續治理的高度肯定。2025年「藝術宅急便」活動的規劃進行，將於7月至9月舉辦，雲林縣政府將以創意與行動，持續打造更多多元且具共鳴的文化藝術風景。

▲藝術宅急便以「藝術即生活、表演即日常」為核心理念，結合當地信仰文化及自然環境，讓演出與場域共融共感，進一步提升社區的藝術素養與文化參與。（圖／記者游瓊華翻攝）