斗南警副所長暖心關懷弱勢里民　聯繫善心團體雪中送炭

▲張榮發慈善基金會與四維派出所副所長董振義一同將生活物資及救助金交給郭姓男子，幫助其度過難關。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣警察局斗南分局四維派出所副所長董振義，近日於執勤過程中，主動關懷轄區民眾生活狀況，細心發現住在林子里的一名郭姓男子，長期與病弱妻子租屋生活，生活陷入困境、急需援手，立即通報斗南鎮公所及張榮發慈善基金會等機構團體，協助傳遞來自社會的溫暖與希望，獲得即時援助。

經瞭解，郭姓男子本身罹患高血壓與糖尿病，妻子則因脊椎開刀行動不便，夫妻倆收入僅仰賴郭民在鄰近廟宇擔任廟公的微薄薪資。近期其年邁雙親健康惡化，頻繁進出醫院，龐大的醫療與生活開銷讓原本就捉襟見肘的家庭陷入更沉重的經濟壓力。經協助通報，基金會攜手副所長董振義親赴郭姓男子家中，送上生活物資與急難救助金。

斗南警分局長林文智表示，警察除了守護治安，也應成為弱勢民眾的靠山與依靠。此次副所長積極協助民眾的舉動，展現了警察同仁在工作之餘不忘「助人為善」的初心與使命。未來，分局將持續結合各界資源，主動發掘社會角落中的需要，讓溫暖不漏接，讓愛心不停歇。

▲張榮發慈善基金會與四維派出所副所長董振義一同將生活物資及救助金交給郭姓男子，幫助其度過難關。（圖／記者游瓊華翻攝）