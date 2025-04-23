雲林媽祖文物特展「海上來的光」耀眼國際　獲雙銀獎肯定

▲「海上來的光－雲林縣媽祖文化古物特展」，在美國IAA MUSE Creative Awards (繆思創意獎) 中榮獲展示類與教育類兩項銀獎肯定。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府主辦的「海上來的光－雲林縣媽祖文化古物特展」，在美國IAA MUSE Creative Awards (繆思創意獎) 中榮獲展示類與教育類兩項銀獎肯定。特展內容以媽祖信仰為核心，完整呈現媽祖信仰的歷史沿革脈絡及其文化資產的特殊性，藉由珍貴的古物展示，串聯雲林縣豐富的有形與無形文化資產。

雲林文化觀光處處長陳璧君指出，策展目的是教育、推廣文化資產知識的目標，讓大眾了解媽祖信仰在台灣社會及全球的深遠影響。並強調「文化資產是城市符號，蘊含地方厚實的人文意義，也是一座都市推進不可或缺的原動力。此次斬獲兩項獎項是國際上對雲林縣政府在古物的指定及文物修復、保存、推廣保存上的肯定。

▲「海上來的光－雲林縣媽祖文化古物特展」，在美國IAA MUSE Creative Awards (繆思創意獎) 中榮獲展示類與教育類兩項銀獎肯定。（圖／記者游瓊華翻攝）

陳璧君表示，此次獲獎對於雲林縣政府與參展宮廟來說無疑是拋磚引玉的莫大鼓舞，讓雲林轄內宮廟管理單位與在地文化工作者更積極致力於保存廟宇文化資產與推廣，未來縣府在文化部文化資產局的協助及補助下，會更積極的努力完成縣內古物的指定及文物修復、保存、推廣等相關工作。

▲雲林轄內宮廟管理單位與在地文化工作者積極致力於保存廟宇文化資產與推廣。（圖／記者游瓊華翻攝）

目前石榴班長和宮班鳩媽-四媽、六房天上聖母儀仗與北港朝天宮進香旗（道光貳拾陸年款、光緒拾陸年款、光緒拾玖年款）都如火如荼的進行行古物修復計畫。元長鰲峯宮、崙背奉天宮、西螺廣興宮、西螺福天宮、四湖普天宮、斗六長和宮、大埤開明宮、北港鎮勤習堂、六房媽，以及斗六、林內、古坑立案寺廟緊鑼密鼓的進入第1階段之文物普查。

此次獲獎適逢媽祖聖誕，今年4月12日至5月14日，雲林縣文化觀光處特別策劃《神工藝境：北港藝閣文化特展》，以「北港真人藝閣」為主題，融合在地深厚的宗教信仰、民俗技藝與當代創意美學，並特別邀請日本知名「青森睡魔祭」睡魔師林廣海來台，與本地工藝師共同進行跨國創作。邀請民眾一同來北港文化中心感受宗教工藝文化之美。

▲雲林轄內宮廟管理單位與在地文化工作者積極致力於保存廟宇文化資產與推廣。（圖／記者游瓊華翻攝）