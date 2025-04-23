「一句道歉，我差點一輩子沒說出口」！老師推一把讓她面對自己

▲原PO表示，如果不是老師幫她，那句道歉可能永遠卡心裡。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位網友回憶學生時期的往事，她跟某個女同學很要好，但對方被班上的大姐頭討厭，所以她也不理對方，讓對方在班上被孤立，最後靠老師的幫忙，她向對方親口道歉，「如果不是老師一再給我機會、推我一把，我或許真的會讓這句道歉，永遠卡在心裡，說不出口。」

原PO在論壇《Dcard》以「一句道歉，我差點一輩子沒說出口」為題發文，表示國中時她做了一件壞事，國一剛開學她跟某個女同學變得很好，隨時都膩在一起，但對方有點活在自己的世界，被班上的大姐頭討厭，「處於青春期社交敏感的我，也很害怕因此被牽連，所以我就開始也不理她了。這個女同學本身在班上也沒其他朋友，所以當時我沒有理她之後，她在班上就完全呈現被孤立的情況，而我也清楚，當時我的冷漠是推了她一把。」

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原PO表示，國中3年的分組，對方都會被多出來的那一個，就算老師要幫找人，也沒人願意跟她一組，畢業旅行分組也是如此，「這三年來，我心裡都一直帶著一種愧疚，因為我常常會覺得是不是因為我不理她了，才導致全班也都一起不理她？而且我也會覺得如果當初我沒有突然不理她，是不是她國中三年也不會過得這麼痛苦？」

原PO說，在國三考完會考完畢業前夕，導師派作業給大家，在聯絡簿上寫下心情小語，這3年來，有什麼感謝或想罵的人，「也許是真的經過三年了，我的愧疚達到了一個巔峰，我就把這件事情寫進了聯絡簿，我說我不是故意要傷害她，只是我真的不夠勇敢，不敢跟大姐頭抗衡…就這樣洋洋灑灑的寫了一整頁！」

導師問，想不想要跟這位同學道歉，他可以幫忙。原PO表示，她想，但需要時間，因為很怕。過幾天後她又有猶豫，導師說，「妳再這樣子拖下去就沒有機會了，妳要不要試試看，就現在！我去幫妳把她找出來！」

原PO指出，導師要她念出心情小語給對方聽，「我真的是一邊唸一邊哭，因為我真的好愧疚，唸到後來我連聲音都是顫抖的，最後唸完，我真的很哽咽地跟這個女同學鞠躬說「對不起…」對方回說，「沒關係，我原諒妳了～」

原PO強調，「那一刻我心裡好像有什麼東西輕輕地放下了，不管是對這位女同學還是對於我當時的導師，我真的都很感謝，謝謝這位女同學願意寬宏大量的原諒我，也很謝謝這位導師堅持的鼓勵我說出心裡話。」

原PO說，儘管老師說她很有勇氣，但如果不是老師推她一把說出來，可能成為她一輩子的遺憾，「謝謝老師，謝謝那位女生。這句道歉讓我學會面對自己，也讓我知道，誠實和勇氣，從來都不簡單，但永遠值得。」

此文一出，不少網友紛紛留言「妳能感到愧疚還真的去道歉，妳根本小天使吧」、「意識到自己的課題就很不容易，願意說出來更需要勇氣」、「妳跟妳班導真的很棒欸」、「你成功為你同學補上了一小塊缺失的拼圖」。

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