女碩士亂傳陳菊死訊被逮　發文致歉：花媽對不起！驚擾到您

記者賴文萱／高雄報導

監察院長陳菊日前因腦血管阻塞入住高雄醫學大學附設中和紀念醫院治療，22日卻有一則標題為「陳菊走了？」的假消息在引發熱議，不僅高醫火速出面否認，警方也立即追查IP，在高雄逮捕一名44歲陳姓女子。陳女接受偵訊離開警局後，隨即發文致歉表示，「花媽對不起，驚擾到您了」！

▲PTT網友造謠「陳菊走了」。（圖／記者許宥孺翻攝）

針對網路上的謠言，高雄醫學大學附設中和紀念醫院昨晚立即出面澄清，表示陳菊目前的健康狀況穩定，並且持續進行復健。

▲警方花4個多小時，抓到高雄44歲陳姓女子。（圖／記者許宥孺翻攝）



▲監察院長陳菊。（ETtoday資料照片／記者李毓康攝）



高雄市政府警察局三民一分局在獲悉此事後，立即與刑事警察大隊科技犯罪偵查隊組成專案小組，迅速展開調查。警方在4個多小時內，於當晚11時45分許，查獲發文者44歲待業女碩士陳姓女子，並將她依違反《社會秩序維護法》第63條移請高雄地院簡易庭裁處。

陳女從警局返家之後，又在PTT以「我剛從警察局回來了！」為題發文指出，她是在八卦版po「陳菊真的過世了嗎？的那位版友，自己剛從警察局作筆錄回來了，因為警察寫信請我去局裡說明」。

陳女說，她作完筆錄有問說「會罰多少錢？會去法院嗎？」，不過隊長回應她「不清楚多少錢，這個不用去法院，不想罰錢的話你以後就乖一點就好啦！不要po這種痛苦的事，現在大家都這麼痛苦了，以後po快樂的文章比較好。」

陳女隨後表示，「是，對不起，就當一次社會經驗吧！學一次乖吧！花媽對不起，驚擾到您了！」，另外也向網友發問「請問有懂法律的，這我會罰多少錢呢？」底下則有網友回覆，「八卦有篇文提到三天或三萬」。