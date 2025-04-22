高雄明星高中爆性平事件！校方晚間回應

▲高雄某明星高中爆出性平事件，校方回應了。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

高雄某明星高中爆出性平事件，有學生盜用女學生照片，並且搭配不雅文字，這起事件至少6人受害。對此，該學校回應，已經依法進行通報登錄、取得案號，並且進入性平事件處理程序，相當感謝外界的關心與指導。

據了解，該校學生近期盜用女性照片，搭配不雅文字以後在網路上散播，並且還使用AI技術生成圖片，事件導致至少6人受害。目前受害者均已報警處理，並且打算提告。

對此，該校22日發聲回應，針對性平事件均依法進行通報登錄、取得案號，並且進入性平事件處理程序，各項性平案均委託校外專家及律師進行調查，以維持公正性，處理過程依法必須保密，不對外說明任何案情，一方面保護受害同學，一方面維持公正性，但所有案件均會向上級進行通報各項進度及資料，並在法令規定的時間內完成，所有校園性平事件、校安事件，政府均有紀錄可查詢。

該校表示，依據性平法規定，非調查小組成員，不得對案情逕自調查，校方先針對所知的被行為人進行安撫，並請他校師長告知被行為人，強調案件會依法秉公處理。

此外，校方說明，網傳對於疑似行為人的敘述內容，存粹式對於疑似行為人的狀態描述，以及接觸第一印象的陳述，屬於私下臆測的言論，而非調查結果，也不代表本校師長的正式發言，也非推託之詞。不過，由於訊息被截圖公開，造成外界誤解及疑慮，校方因此發布說明。

校方澄清，從未藉故拖延案件進行，目前已受理本案建，並且進入處理程序。不過處理過程依法須保密，調查賄也會依法請調查小組調查，以維持公正性，並遵循後續調查結果及建議來處置。

校方提到，十分感謝外界的關心與指導，校內長久以來積極宣導性平議事、營造性別友善的環境。後續會持續加強校內的性平教育，提升性平意識。