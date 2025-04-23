準婆婆逼同住「要生兩個男的」　未婚夫坦言1句！全場喊：快逃阿

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友已和男友論及婚嫁，打算登記結婚後，就到外面合租房，未來住月子中心的費用，也是共同負擔；怎料，準婆婆得知後氣憤要求，他們婚後要住婆家，還要生兩個男孩，否則就斷絕關係，而未婚夫則陷入兩難。對此，網友一面倒勸退，直言「就算不是獨子，這麼瘋的婆婆也要趕快逃」、「拜託別結婚」。

女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」提到，跟未婚夫目前還沒登記，之前都是兩個人討論結婚事宜，「像是結婚登記就好，婚後搬出來租房，生小孩的話住月中一個月，以上都是雙方一起負擔。」

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沒想到，準婆婆聽到後超生氣，強硬表示要辦流水席宴客，婚後一定要跟他們住，若生孩子要生兩個男的，之後交給她來調養，一個月再付她錢，不然以後就不跟他們來往了。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

不僅如此，準婆婆還陰陽怪氣地說，兒子都只聽女朋友的。不過，最令原PO無助的是，未婚夫是獨子，還說母親的這番話讓他很兩難。

對此，網友們紛紛回應，「這位準婆婆，口氣真大，媳婦還沒有進門，就下馬威了。這門不能進啊！以後這位惡婆婆會想出好幾千個可怕的計謀來惡整、欺負妳的」、「自己只生出一個，卻要求別人生兩個，還要生男的，什麼鬼」、「不跟你們來往耶！賺翻了」、「不要結婚，以後一定會後悔，婆婆難搞+媽寶，只會累死妳」、「獨子跟妳說他很兩難？相信我，難的只有妳」、「趕快放生」、「好可怕的家庭，還不快逃」。

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