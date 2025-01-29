當孝親費！爸媽討12萬紅包「姊姊也有給」　他曝1事喊偏心

▲爸媽討紅包。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者施怡妏／綜合報導

農曆年一家團聚，除了圍爐之外就是紅包最有年味，趁著歡樂氣氛向長輩表達心意，就有網友表示，今年過年回家團圓，爸媽一開口就討紅包，而且要求12萬元，還說姊姊每月都有給1萬元孝親費，是一視同仁，但原PO指出，姊姊的財務狀況比較好，而且還住家裡、吃家裡，給孝親費本來就很合理。

原PO在Dcard發文，「回家過年被爸媽要12萬的大紅包」，過年回家吃年夜飯，剛到家就被爸媽開口要12萬元紅包，作為孝親費，還說姊姊每月都給1萬元孝親費，「很公平」。但原PO不服氣指出，姊姊過去一直住在家裡，直到28歲結婚才搬出去，住家裡給孝親費本來就很合理，而他則早早就出外租房，經濟壓力比姊姊大得多。

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更讓原PO不滿的是，姊姊的財務狀況遠比自己優渥，婚後住進姊夫買的房子，還常常出國旅遊，而自己不僅得負擔房租，還要努力存錢買房，而且姊姊結婚時還收到爸媽贈送的五、六十萬股票，而自己卻沒有得到任何資助，甚至現在還得支付大筆孝親費，這種待遇讓他感到相當委屈，「我沒分到股票還要給孝親費，是什麼道理？」

貼文曝光，掀起網友討論，「那就少回家不要給就好了阿，直接厚臉皮無敵」、「家庭問題春節期間一律建議出國避難」、「所以平常就要裝窮，偶爾還要釋出手頭緊，想借錢應急的戲碼」、「覺得你父母太扯了，要12萬大紅包，這應該是目前我看過被要求最多的金額」。