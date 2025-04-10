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父親無法自理！　要求「子女扶養」遭拒　關鍵原因曝光

如今胡男生活無法自理，因此向法院提出訴訟，要求3名子女每人每月支付扶養費7235元，直至他過世為止。（示意圖／翻攝Pexels）
▲胡男向法院提出訴訟，要求3名子女每人每月支付扶養費7235元，直至他過世為止。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

台南一名胡姓男子與妻子育有兩子一女，夫妻於2002年離婚後，胡男便與孩子斷絕聯繫，至今已長達23年未曾見面。然而如今胡男生活無法自理，因此向法院提出訴訟，要求3名子女每人每月支付扶養費7235元，直至他過世為止。

判決書指出，2023年胡男因車禍導致左腳受傷，加上患有泌尿系統疾病與高血壓等慢性病，喪失工作能力、無法維持生計，去年他向法院提出訴訟，胡男在法庭上主張，現階段生活無法自理，每月僅靠國民年金4,774元維生，並偶爾接受姐姐資助或借貸應急。

胡男指出，然而自己每月需支付3,000元醫療費及6,000元租金，生活陷入嚴重困境，因此要求3名子女每人每月支付扶養費7235元，直至他過世為止。

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對此，3名子女堅決反對。他們指出，胡男過去沉迷賭博、遊手好閒，對家庭毫無責任感，不僅變賣母親賺取家用的針車與嫁妝摩托車作為賭資，更因賭債纏身常年不回家，讓母子四人長期處於驚恐之中。

此外，胡男曾偽造妻子簽名向地下錢莊借貸，並對妻子施暴，要求償還賭債。三名子女強調，父親多年未盡扶養義務，情節重大，依法應免除他們的扶養責任。

法院審理後認為，胡男確實未正當理由長年未履行扶養與照顧義務，且相關情節重大，胡男及子女對此事實亦無爭議。最終判決駁回胡男的扶養費請求，並正式免除3名子女對其的扶養義務。

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