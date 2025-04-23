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吃25元滷肉飯！男「脫口1句」惹怒大票女生　Threads戰翻了

▲▼小吃,滷肉飯,燙青菜,晚餐,午餐,台式 。（圖／記者施怡妏攝）

▲滷肉飯示意圖，與本文無關 。（圖／記者施怡妏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日在Threads上發文，感嘆男生能吃滷肉飯，簡單解決一餐，「女生應該沒辦法吧！」這番話掀起激烈論戰，大票網友洗版狂轟，「窮還能窮出優越感，也是蠻可憐的」、「這跟性別有什麼關係？所以看到去吃路邊攤的女生，你都自動眼瞎？」

該名網友在Threads發文，他曬出25元滷肉飯、燙青菜照片的同時，不禁感嘆「男人就是這麼簡單就解決一餐，女生應該沒辦法吧！」

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此話一出，大票網友湧入留言，一派人吐槽，「你要活在貧窮線下，那是你的事」、「女生可以吃滷肉飯，只是不想跟你吃而已」、「不知道說什麼好，這文章是要表示花25元的優越感嗎？」「確實便宜，物美價廉，但應該沒必要扯到性別吧」、「女生不是不能吃25塊的滷肉飯，只是不想跟你這種人一起吃飯，搞清楚耶」、「自己窮不要扯男女，然後我窮請告訴我這間店在哪」。

同時，也有許多女生不以為然，直言「女生怎麼可能沒辦法，大學時我可是吃宿舍旁邊一家鹽水意麵，一碗35塊吃到畢業，不得不說是真的難吃，因為近又便宜才去吃的」、「這不是錢的問題！是我一餐要吃兩個便當才會飽」、「我跟我老公會這樣吃欸，為什麼沒辦法」、「吃個飯也要搞男女對立喔」。

話題在Threads上延燒數日，許多網友質疑，原PO就是想挑起性別對立；也有不少人歪樓直呼，「從15元吃到25元，不是錢的問題，起碼要再加個滷蛋、油豆腐、滷貢丸、燙青菜，只吃一碗滷肉飯太單調了」、「我比較想知道哪裡有25元的滷肉飯，我這邊都40元起跳啊」、「當我看到大家在討論25元的滷肉飯時，我只有兩個想法：1.哪裡還有這麼便宜的。2.那樣我一定吃不飽。」

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