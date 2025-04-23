乘客「手裡一堆卡」狂到超商領包裹　運將1舉動爽賺5萬元！

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來詐騙集團猖獗，受害者不計其數。嘉義就有一名運將載到外籍客，對方前往多間超商領包裹，過程中他驚覺可疑之處，並趁空檔打電話用台語報警，讓警方順利逮捕車手，而他也獲得5萬元獎金。

嘉義一名小黃司機近日載到一位香港乘客，對方前往多間超商取包裹，過程中他瞥見好幾張信用卡和提款卡，而驚覺不對勁的他，趁對方取貨之際，用台語打電話報警，告訴警方所在位置，成功助警逮捕車手，由於符合本月份新上路的斬車手通報，遂獲得5萬元獎金。

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律師林智群就在臉書分享此事，笑說「有錢大家賺，司機注意一下，用台語報警，馬上賺到5萬元。」

而PO文也掀起熱烈討論，網友們紛紛回應，「台灣的加密語言」、「原來台語很厲害」、「做好事還可賺獎金」、「感謝司機大哥」、「司機應該只是覺得不對勁，所以報警，沒想到賺到5萬」。

警政署自本月初開始，實施「百斬計畫獎五萬專案」，鼓勵民眾從「被動防衛」轉變成「主動出擊」，經向警方檢舉成功，在車手被拘提或逮捕移送後，即可獲得5萬元檢舉獎金，至於檢舉方式，可透過打詐儀表板「百斬行動檢舉車手專區」填報檢舉車手線索情資。



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