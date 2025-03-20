王大陸服役8天　被同梯稱「大人物」！軍中脫光光過程曝

▲王大陸正在成功嶺服役。（圖／記者鄧木卿攝）



記者施怡妏／綜合報導

33歲藝人王大陸2月爆出逃避兵役案，又涉教唆黑幫毆打運將案外案，最終裝病閃兵失敗，13日前往台中成功嶺營區，接受一般替代役263梯的21天基礎訓練，如今過了一周，一名役男透露，剛好跟王大陸同個中隊，「每天都看到你們知道的大人物，還是有種特別的感覺」。

該網友在Threads發文，詳細描述了入伍流程，包括領取雨衣、體檢袍和文具包等物品，並提到體檢過程，「一次有5個男生脫光光，但有隔間」；菜色其實不難吃，類似以前學校的團膳，吃久了也習慣了，「跟鄰兵開始有種被同化的感覺，覺得好吃了，甚至吃到很飽」。

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至於軍中的生活，他表示，適應得還不錯，「越來越習慣22點睡，5點起床的生活」，這幾天都過得蠻順利，「我們中隊真的不錯，而且幹部人也都滿好」。

根據替代役第263梯次基礎訓練期程表，王大陸等役男於13日入營，14日進行尿液篩檢之後進行開訓典禮；3月15日到21日進行EMT-1課程、3月22日到23日進行防災士課程；3月26日進行役別甄選，將根據上述期間表現內容甄選；3月27、28日進行打靶訓練，4月1日期末測驗、替代役之歌競賽，最後4月2日結訓，4月7日進行分發。