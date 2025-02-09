性侵幼女5年！上學前凌辱喊「就喜歡這樣」　獸父自稱100分爸爸

▲小四女童慘遭父親性侵到國二，父親還宣稱「我是100分的爸爸」。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名獸父從女兒小學4年級，就對她伸出狼爪，若女兒表現不滿，獸父還會對她冷戰，女兒因顧慮母親如果離婚，會無法獨力撫養子女，忍到14歲才將被性侵的事通報國中班導，全案因此曝光。台灣高等法院審理，依父親犯對未滿14歲之女子犯強制性交罪、對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪、成年人對少年犯強制猥褻罪，合併處8年6月徒刑。可上訴。

判決指出，父親因母親身體有恙，長期沒有性行為，竟轉而尋求女兒滿足性慾。父親於2014年至2015年間某日，趁母親上班不在家，對才念小學4年級的幼女小安(化名)伸狼爪，趁她和弟弟躺在床上睡覺的機會，對她性侵得逞，又在同時期某日，同樣趁小安準備入睡時，伸手猥褻她。

此外，父親還在2019年5月6日早上，在14歲的小安穿好制服準備上學時，從後面熊抱猥褻，儘管小安拒絕說「上學快要遲到了」、「為什麼要這樣」，父親卻回「沒關係會載妳」、「我就是喜歡這樣」、「妳不喜歡什麼，不是妳釋放善意嗎」，因不滿小安抗拒，還撂話「以後什麼事都不要找我」、「不讓我抱的話，就不認這個女兒」，讓小安相當傷心，當天上學時哭著向班導傾訴遭父親性侵，全案才曝光。

審理時，父親辯稱「這些都是沒有發生的事情」、「都是小安叫我進去陪她睡」、「小安一直以來都是由我自己親自教導，是個品學兼優的學生」、「我是100分的爸爸」，反控小安怕他發現她和網友發生性關係，才會想要先把父親弄掉。

不過小安證稱，小四時她被父親性侵過3、4次，發生時5歲的弟弟都在旁邊睡覺。第一次被侵犯後，她曾趁爸爸上班時，跟媽媽提到「爸爸突然抱我」，但媽媽當著她的面質問爸爸，爸爸否認後，媽媽就沒再處理，她也不敢再提比較細節的事，怕父母吵架。

台灣高等法院審理，法官認為，小安經鑑定因小學遭性侵罹患創傷後壓力症，出現解離、反覆做惡夢，連填資料看到「父母」字眼都會感到「不爽、噁心」，也曾表示「已經被這樣對待過，所以跟其他人怎麼樣也無所謂」，因而在本案爆發前，和成年男子交往，在住處、暗巷發生多次性關係等資料，都證明她從小遭父親性侵。

法官指出，小安在案情爆發後遭安置，安置結束後仍獨自1人在外租屋，無法享受家庭溫暖，也曾寫信給父親表示「一想到你說你自己是100分的好爸爸，我就快笑死了」、「聽媽媽說，你希望我趕快回家…回去幹嘛？回去被你繼續性侵，繼續被你傷害嗎？」、「我一直在想一件事『為何是受害者要被帶走並安置，而加害人還在外逍遙法外』」，也和父親指控小安想脫離家庭不符。

不過法官表示，除了父親3度性侵、猥褻小安有明確證據外，其餘小安指控父親在小學時以2週1次頻率侵犯她，約計52次，以及國一、二時以1個月1次頻率侵犯約18次的部分，則因證據不足無罪。有罪部分依父親犯未滿14歲之女子犯強制性交罪、對未滿14歲之女子犯強制、成年人對少年犯強制猥褻則合併處8年6月徒刑。可上訴。

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