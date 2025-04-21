越南女富豪張美蘭12億美元債券詐騙案　無期徒刑減為30年

▲張美蘭是越南史上最大金融醜聞的幕後黑手。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

越南法院21日針對女富豪張美蘭（Truong My Lan）的12億美元債券詐騙和其他罪行做出最新裁決，認定她動用資產支付賠償金給受害者，有彌補意願，把原先的無期徒刑減為30年刑期。法官透露，當局已從張美蘭手中沒收8.6兆越南盾。

越南快訊等報導，胡志明市人民高等法院21日針對張美蘭的西貢商業銀行（SCB）及其房地產開發公司萬盛發（Van Thinh Phat）詐騙案，把去年10月判處的無期徒刑減輕為20年刑期，但同時維持另外2項罪名的判決，分別是洗錢罪的12年及非法跨境匯款的8年，加總刑期為30年。

法官21日指出，張美蘭動用資產向30兆越南盾（約12億美元）債券詐騙受害者支付賠償金。當局已從她手中沒收8.6兆越南盾，接下來可能透過清算她的其他資產再回收15兆越南盾。法院表示，從張美蘭手中拿取巨額資金來賠償受害者是有可能的。

張美蘭是越南史上最大金融醜聞的幕後黑手，在2024年4月另起案件的審判中，她造成西貢商業銀行損失270億美元，遭判處死刑。不過法院已明確表示，她若能主動歸還四分之三不法資金，就能擺脫死刑命運。