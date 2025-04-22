遊樂設施突故障！　13歲少年「甩飛2m高空」重摔落地

▲遊樂設施突然故障，少年遭甩出座位。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

印尼東爪哇省巴圖市（Batu）一座熱門主題樂園驚傳意外，有一名13歲少年搭乘園區內的「擺盪360」（Pendulum 360）設施時，疑似安全帶突然故障，少年當場從座位滑落，導致右手兩處骨折、右腳一處骨折，目前仍在住院治療。

根據《每日郵報》報導，這起意外發生在8日下午4時左右，當時少年與3名朋友一起前往「爪哇東部樂園」（Jatim Park）遊玩，並搭乘號稱「腎上腺素爆表」的刺激設施「擺盪360」。

Seorang Pelajar 13Th terluka parah setelah terlempar dari wahana Pendulum 360⁰, diduga karena sabuk pengaman tidak berfungsi dengan baik, korban mengalami patah tulang dan dilarikan ke RS (16/4/2025)

????Jatim Park I, Batu pic.twitter.com/QHf2F925ug — Miss Tweet | (@Heraloebss) April 17, 2025

該設施設計為360度旋轉，並會在最高點短暫停留，讓乘客倒掛在半空中。然而，當座艙準備往下擺動時，少年卻不慎從座位滑脫，只能驚險地抓住一旁的金屬桿，畫面也被現場其他遊客拍下。

警方表示，少年從約1.5到2公尺高的空中墜落，隨即被緊急送往醫院治療，經診斷右手兩處骨折、右腳一處骨折，目前沒有生命危險，仍在靜養中。

巴圖警方刑事調查組組長庫斯沃約（AKP Rudi Kuswoyo）指出，根據園方說法，設施啟動前確實有進行例行安全檢查，包括座位安全帶的狀況，當時確認運作正常。不過，事故發生的「第5號座位」安全帶卻在運行過程中突然失效，釀成這起意外。

警方已勒令園方暫時停用「擺盪360」設施，並展開調查釐清原因，截至18日，事故調查仍在進行中。