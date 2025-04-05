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19歲女大生家中遭性侵！同學見她醉倒動手逞慾

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲女大生約了4名同學到家中喝酒，喝掛後卻遭其中一人性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄一名女大生小花（化名）先前約了多位同學到家中喝酒，期間因為不勝酒力，醉倒在一樓的沙發，沒想到竟因此遭到胡姓男同學性侵，讓她崩潰報警提告。橋頭地院一審判胡男3年4個月有期徒刑、二審法官駁回上訴，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花2023年間約了4名同學到家中飲酒、聊天，期間小花喝了許多酒，最終不勝酒力，醉倒在一樓的沙發。

怎料胡姓男同學眼見小花醉倒，認為有機可乘，凌晨時分在沙發上動手性侵小花逞慾。當時小花年僅19歲，遭到侵犯以後身心大受影響，身心嚴重受創，不但難以到校上課，更是出現睡眠混亂、害怕入睡等情況。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲女大生約了4名同學到家中喝酒，喝掛後卻遭其中一人性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

橋頭地院審理後，依照乘機性交罪，判胡男3年4個月有期徒刑。對於橋頭地院的判決，胡男感到不服，提起了上訴。

對此，小花的母親指稱，事件發生時女兒僅有19歲，如今狀況非但沒有改善，仍舊走不出心理創傷，甚至連出門都沒有辦法出門，因此只能辦休學。

胡男一方的辯護人表示，胡男年紀尚輕，希望小花能給機會。小花則是十分堅定，絕對要讓胡男知道「有些錯一次也不行，這不是可以原諒的錯」，若沒有被處罰、受到教訓的話，可能還會有下一位女性受害。

高院衡量雙方的家庭、經濟狀況及辯方的說法，認為原審的宣告刑並無過當，最終予以駁回。全案仍可上訴。

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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