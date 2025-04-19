撞擊片！女大生騎機車上班　婦人「衝出巷子」翻滾摔地畫面曝

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區今天（19日）早上8時許，中正路麥當勞前發生一起機車擦撞行人事故。當時女大生騎車正準備去打工，行經中正路242巷口時，一名婦人從巷內走出，以小跑步方式穿越馬路，女大生閃避不及直接撞上，雙方紛紛倒地不起，救護人員抵達，將雙方送往醫院治療，目前警方正釐清發生事故原因。

▲騎車前往打工的林女，閃避不及撞上穿越馬路的湯婦。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，就讀大學的20歲林女，今天早上趁假期準備前往打工，獨自騎機車沿著永和中正路往中山路方向行駛，行經中正路麥當勞巷口時，64歲湯姓婦人從巷內跑出，要到馬路對面教會，林女發現湯婦跑到馬路中間，立即煞車並往左偏，但雙方仍直接發生擦撞後倒地。

▲騎車準備去打工的林女，撞上湯婦後也當場倒地不起。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消獲報抵達，發現林女及湯婦2人全身都有擦、挫傷，協助消毒包紮後，送往永和耕莘醫院治療，初步調查，疑似因湯婦未依規定穿越馬路釀禍，恐將處以500元罰鍰；永和分局提醒，行人過馬路請走斑馬線，保障自身安全；騎士行經路口應減速慢行，注意行人動態，守護彼此生命，共同營造安全交通環境。

▲湯婦當時從巷內跑出，要到對面教堂被女大生攔腰撞上。（圖／記者陸運陞翻攝）