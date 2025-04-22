美術學院正妹「美得像AI」　陸網嗨喊：貓系冷感美女

記者陳冠宇／綜合報導

西安美術學院運動會近日舉行開幕式，一名女大學生舉牌的影片在網路上爆紅，原因是她的長相「太完美」，有大陸網友直呼「像AI（人工智慧），美得不真實」。對於相關評論，西安美術學院校友說，這位女大生其實是聾啞人士，平時對同學都很好，認為這種質疑很不好。

綜合大陸《新浪新聞》與《瀟湘晨報》報導，這名女大生名字叫做宸玥，來自特殊教育學院，是一名聾啞人士。她擁有瓜子臉型，鼻樑筆直，一雙大眼睛，且膚色雪白。

▲西安美術學院宸玥。（圖／翻攝小紅書，下同）

宸玥在西安美術學院運動會舉牌的影片流傳之後，引發大陸網友熱議，有人讚嘆她的美貌，「這顏值也太美了吧，瞬間驚艷到位」、「像天使一樣」、「美若天仙」、「貓系冷感美女」。

但是也有許多網友質疑她的長相，認為她美得太不真實、不自然：「長得像AI」、「機器人一樣」、「科技感滿滿」、「長得太高科技了」、「像生硬的動畫」，甚至有人質疑她整形。

▲▼宸玥也是一名網紅。

一名西安美術學院的田姓校友出面表示，宸玥是特殊教育學院的學生、人很好，運動會當天很多同學想找她拍照，她都給予很友善的回應，沒有絲毫不耐煩。

對於網路上相關討論，田姓校友認為，網路上對宸玥外貌的質疑特別不好，她是特殊群體，能努力考上美院真的很不容易，學校特殊教育學院的學生人都很好。

▲宸玥學生時期模樣。

在知道宸玥是聾啞人士之後，許多大陸網友紛紛表示，「上帝為她關上門，也會為她打開一扇窗」，也有人直言，「不要有這麼大的惡意」、「心靈美，看誰都美；心靈惡，看誰都科技」。

事實上，宸玥也是一名網紅，她在小紅書有37.6萬粉絲。她曾在小紅書上表示，「我就是後天美女，只要努力就會變美女」。此外，宸玥還回應過平時如何保養眼睛，直說「會吃一些保健品」。

▼宸玥13歲的樣子。