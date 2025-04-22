　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

美術學院正妹「美得像AI」　陸網嗨喊：貓系冷感美女

記者陳冠宇／綜合報導

西安美術學院運動會近日舉行開幕式，一名女大學生舉牌的影片在網路上爆紅，原因是她的長相「太完美」，有大陸網友直呼「像AI（人工智慧），美得不真實」。對於相關評論，西安美術學院校友說，這位女大生其實是聾啞人士，平時對同學都很好，認為這種質疑很不好。

綜合大陸《新浪新聞》與《瀟湘晨報》報導，這名女大生名字叫做宸玥，來自特殊教育學院，是一名聾啞人士。她擁有瓜子臉型，鼻樑筆直，一雙大眼睛，且膚色雪白。

▲▼西安美術學院宸玥。（圖／翻攝小紅書）

▲西安美術學院宸玥。（圖／翻攝小紅書，下同）

宸玥在西安美術學院運動會舉牌的影片流傳之後，引發大陸網友熱議，有人讚嘆她的美貌，「這顏值也太美了吧，瞬間驚艷到位」、「像天使一樣」、「美若天仙」、「貓系冷感美女」。

但是也有許多網友質疑她的長相，認為她美得太不真實、不自然：「長得像AI」、「機器人一樣」、「科技感滿滿」、「長得太高科技了」、「像生硬的動畫」，甚至有人質疑她整形。

▲▼西安美術學院宸玥。（圖／翻攝小紅書）

▲▼宸玥也是一名網紅。

▲▼西安美術學院宸玥。（圖／翻攝小紅書）

一名西安美術學院的田姓校友出面表示，宸玥是特殊教育學院的學生、人很好，運動會當天很多同學想找她拍照，她都給予很友善的回應，沒有絲毫不耐煩。

對於網路上相關討論，田姓校友認為，網路上對宸玥外貌的質疑特別不好，她是特殊群體，能努力考上美院真的很不容易，學校特殊教育學院的學生人都很好。

▲▼西安美術學院宸玥。（圖／翻攝小紅書）

▲宸玥學生時期模樣。

在知道宸玥是聾啞人士之後，許多大陸網友紛紛表示，「上帝為她關上門，也會為她打開一扇窗」，也有人直言，「不要有這麼大的惡意」、「心靈美，看誰都美；心靈惡，看誰都科技」。

事實上，宸玥也是一名網紅，她在小紅書有37.6萬粉絲。她曾在小紅書上表示，「我就是後天美女，只要努力就會變美女」。此外，宸玥還回應過平時如何保養眼睛，直說「會吃一些保健品」。

▼宸玥13歲的樣子。

▲▼西安美術學院宸玥。（圖／翻攝小紅書）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 0321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
虐死剴剴惡保母姊妹　獲「屏風陣」護駕還押
快訊／鮑魚大亨棄億元交保潛逃　鍾文智胞妹4人涉暗助遭拘提
不只賣衣服！UNIQLO「隱藏版服務」一票人不知
快訊／高雄巨蛋商圈驚見男屍！住飯店2天躺床上亡
破大洞！緬甸強震「地裂逾500公里」深不見底
快訊／羈押罷綠連署2連敗！檢聲押被交保　抗告又遭駁回
快訊／3匪強押1男帶往深坑山區　警一路追捕開轟抓人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸女星聞嬰兒腳致「眼睛感染」還睜不開　醫急提醒：家長需注意

美術學院正妹「美得像AI」　陸網嗨喊：貓系冷感美女

演唱會「讓票藏詐」！　妹子轉2千元…遭騙帳戶凍結「70萬險飛」

陸獨角獸企業柔宇科技破產　明星商品智慧手寫板75元甩賣

大陸對方濟各逝世表哀悼　未表明是否派代表參加葬禮

美元主導地位削弱、人民幣藉機竄起？　陸學者：必須抓住機會

台青赴陸發展意願激增30%　未來「2大產業」是下一波創業爆點

出口走不遠、高關稅難逃　陳燕木：選台商百大品牌轉拓展陸內銷

林毅夫：中美若停止貿易　美國的損失將遠超中國

會飛的保溫杯！解放軍「微型無人機」曝光　單兵可隨身攜帶使用

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

【泰格與雪兒】太簡了吧

侯佩岑跟陳德容同組　得知後愣住「表情微妙」

「樋口飯糰」不搬了！原地對抗惡房東　「要證明台灣是講法律的地方」

Darren墨爾本開珍奶店　「月租金37萬台幣」

陸女星聞嬰兒腳致「眼睛感染」還睜不開　醫急提醒：家長需注意

美術學院正妹「美得像AI」　陸網嗨喊：貓系冷感美女

演唱會「讓票藏詐」！　妹子轉2千元…遭騙帳戶凍結「70萬險飛」

陸獨角獸企業柔宇科技破產　明星商品智慧手寫板75元甩賣

大陸對方濟各逝世表哀悼　未表明是否派代表參加葬禮

美元主導地位削弱、人民幣藉機竄起？　陸學者：必須抓住機會

台青赴陸發展意願激增30%　未來「2大產業」是下一波創業爆點

出口走不遠、高關稅難逃　陳燕木：選台商百大品牌轉拓展陸內銷

林毅夫：中美若停止貿易　美國的損失將遠超中國

會飛的保溫杯！解放軍「微型無人機」曝光　單兵可隨身攜帶使用

《單身即地獄3》李鎮錫證實想來台開咖啡廳　最愛美食公開、一周5次健身

金秀賢韓粉、海外粉聯合硬起來！「聘律師怒告惡評」護主：絕不寬恕

IG網紅遊迪士尼「打強光拍照」挨批！　火速關留言...首回應了

快訊／鮑魚大亨棄億元交保潛逃　鍾文智胞妹4人涉暗助遭拘提

深化戰場經營　蘭指部戰備偵巡出動CM34裝步戰鬥車

國小軟聯／投打俱佳助敦化完封東園　棒羽雙棲林睿說出真心話

超強律師團讓法官點頭！虐死剴剴惡保母姊妹　獲「屏風陣」護駕還押

天殘突離世「凱莉代打上場」　主辦宣布調整4演出：將新增紀念活動

國小軟聯／全能型陳宥臣救援勝　屏東載興闖進32強創隊史紀錄

柚子同學來了！桌球國手高承睿大巨蛋開球　桃猿攜手乖乖送進場禮

侯佩岑跟陳德容同組　得知後愣住「表情微妙」

大陸熱門新聞

關羽真實身高「不是207cm」！河南專家挖出東漢尺

張若昀變張無季？《慶餘年》與爛尾陸劇

做工9年存800萬！搬磚工：這收入很正常

「早晚把台積電甩開」　專家曝晶片禁令對陸廠沒用

點88元外送！他開門嚇壞　竟是「千億大咖」送餐

幫聽障人士找行李！當眾喝斥「撿」的人...正義警紅了

上天入海都OK！　全球最大兩棲飛機「鯤龍」獲准進入市場

男友用身體「撞破窗戶逃跑」…網一看笑噴

蓋了17年還沒完工！　世界「最高爛尾樓」計畫月底復活

林毅夫：中美若停止貿易　美國的損失將遠超中國

陳芋汐想吐　全紅嬋1舉動…網喊：太暖了

會飛的保溫杯！解放軍「微型無人機」曝光 單兵可隨身攜帶使用

國乒世界盃男單「4連霸遭終結」…陸網跪求小胖回來

「網紅洋媳婦」猝逝20天！家人赴華奔喪 陸籍夫機場下跪道歉

更多熱門

相關新聞

為告白！男請各國人祝女生日快樂

為告白！男請各國人祝女生日快樂

大學生也許是求學時期最能做瘋狂事的時候了，許多人都會在這個時期完成許多以前不敢做的事。西安美術學院的陳昊松是一位普通的大學生，但他卻做了一件許多人都無法完成的事情。

關鍵字：

西安美術學院宸玥

讀者迴響

熱門新聞

即／康橋成年禮嚴重車禍！7學生遭撞1人重傷

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

快訊／威力彩20億得主現身　50歲福態男靠神奇夢境1注獨得

黃子佼再被查出藏12少女「586部性影像」　併高院審理

新竹科技廠員工旅遊4死　運安會調查：遊覽車駕駛睡眠不足釀禍

挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了

飯糰店女房東現身了！還原「砸店始末」

台IG網紅迪士尼穿「仙度瑞拉」打光拍照挨批：以為大陸人

紐西蘭牛乳1公升38元　「零關稅來台」賣96元

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

即／肇事瞬間曝！駕駛逆向撞康橋學校環島車隊

「車突然衝來閃不掉」！賈永婕兒也在康橋車隊

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

更多

最夯影音

更多

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面