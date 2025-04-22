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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不滿劉世芳批民眾黨「做中國鬼」　林國成要求下台、還自曝墳墓已看好

▲▼行政院長卓榮泰立法院備詢 劉世芳 邱垂正 立委林國成。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委林國成。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（22日）繼續赴立法院備詢。民眾黨立委林國成質詢時點名內政部長劉世芳，為什麼在下鄉宣講時指民眾黨是「吃台灣米做中國鬼」？直言政黨主管機關不該這樣講，劉應該要下台。他還說，言論自由大家都尊重，但是不能整個黨都罵下去；更強調，他自己的墳墓已經看好了，「就在台灣，不會在中國」。

林國成質詢時點名內政部長劉世芳，3月29日下鄉宣講時，為什麼指責民眾黨「吃台灣米做中國鬼」？劉說，這是以個人身份，但被林打斷，不要講什麼個人身份，為什麼指名道姓民眾黨？自己虛長幾歲，生在台灣、死為台灣鬼，為什麼要罵民眾黨是中國鬼？定義是什麼？

劉世芳說，因為前一天民眾黨到鳳山，當時有人抗議舉這個標語，她覺得這不是只對民眾黨，對於一些人傾共的狀況，應該要做出說明。

林國成接著說，換一個位子換一個腦袋無所謂，但內政部是政黨主管機關，指名道姓個人不批評，但指名民眾黨的話就是包括他在內，「我告訴你，我就是台灣人、就是台灣鬼，幹嘛罵我中國鬼？什麼意思？」

林國成批，尊重劉世芳過去當立委、當副市長，但是講民眾黨「吃台灣米做中國鬼」，這是一個恥辱，一個政黨主管機關應該這樣講嗎？他要抗議，且照這規則，劉應該要下台。

林國成痛批，「我們是中國鬼那你什麼鬼？」劉世芳說，她跟委員一樣，吃台灣米、做台灣鬼。林說，在人潮洶湧的環境下一定會情緒高昂，但劉是政黨主管機關，不可以這樣講。

林國成表示，言論自由大家都尊重，但是不能整個黨都罵下去；他還說，他的墳墓已經看好了，「就在台灣，不會在中國」。

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