高雄旗聖宮「公益壽宴」搬進漢神巨蛋舉辦　百萬白米送暖弱勢

▲旗聖宮把媽祖請到宴會廳，舉辦公益壽宴 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

秉持著濟世助人的慈悲精神，高雄市旗山區歷史悠久的旗聖宮，20 日選擇在高雄漢神巨蛋的宴會廳盛大舉辦「公益壽宴」。活動不僅延續傳統廟宇為長者祝壽的習俗，更融入現代公益理念，期盼在提升社會對弱勢群體的關注與支持。

高雄旗山的旗聖宮舉辦「公益壽宴」歷史悠久，宮廟每年定期為長者準備豐盛的餐食，傳遞溫暖情誼。今年，旗聖宮更擴大公益層面，已成功募集愛心白米共 22,470 公斤（約 5 萬台斤）總金額高達110萬元。 這批飽含善意的白米將捐贈至高雄市旗山區、美濃區、杉林區等地的社會福利照顧關懷據點，作為長輩們的膳食所需，同時也將嘉惠教養院、街友關懷協會等單位，將愛心擴散至更廣泛的弱勢群體。





▲旗聖宮募集百萬的百米贈弱勢 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

公益壽宴的善款與物資，亦將捐贈予星兒社會福利基金會、高雄市腦性麻痺服務協會、高雄市脊髓損傷福利協進會、旗山區廣福社區老人日照中心等單位，以實際行動支持與鼓勵這些社福團體持續為社會貢獻。

高雄旗山的旗聖宮主任委員柯良陞表示：「感謝各界善心人士的慷慨捐助，讓我們的公益壽宴得以順利舉行。本次移師至漢神巨蛋宴會廳舉辦，希望能提供更舒適的環境，讓更多人一同參與這場充滿愛心的活動。我們希望將神明的慈悲心傳遞出去，也邀請更多民眾平時若有機會來到旗山，歡迎到旗聖宮走走。我們用心守護的不只是信仰，更是一份人與人之間的溫暖情誼。」