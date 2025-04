善的力量在清水延續！玉雪公益攜手企業為英語教育灌注溫度

▲長期致力提升在地英語力的玉雪公益協會攜手小蜜蜂美語,與敦煌教育集團合作邀請知名國際劇團在清水高中禮堂公益演出英文戲劇。(圖/記者游瓊華翻攝)

記者游瓊華/台中報導

玉雪公益協會昨(20)日攜手小蜜蜂美語,與敦煌教育集團合作邀請知名國際劇團ArtSpot Theatre,公益演出英文戲劇,透過「看戲劇學英語」讓大小朋友自然學英文,也為「清水區美語村系列活動」畫下完美句點。協會創辦人顏佳慧和理事長顏子岳表示,未來持續創造更好的學習環境、讓世界因善意而更美好。

雪公益協會創辦人顏佳慧表示,近年觀察到國內中小學英語教育逐漸呈現雙峰化現象,尤其在台灣即將於2030年邁入雙語國家的政策趨勢下,「美語普及化」已是刻不容緩的任務,故特別策劃「清水區美語村系列活動」,透過一年一度的系列活動,為孩子們打造沉浸式的學習環境,從不同角度探索並培養在地孩童們的英語力。

此活動計畫自去年啟動以來,陸續舉辦了古堡設計繪畫比賽、與在地青年文化組織「Inside Taiwan曬台灣文化協會」合辦的「Let’s go迺夜市英語闖關活動」,以及與清水圖書館、小蜜蜂美語共同舉辦的兩場親子英文讀本共讀活動,成功吸引大量在地居民參與,也為本次戲劇展演鋪陳良好基礎。

此次戲劇活動《The Canterville Ghost》演出當天吸引近450人到場參與,劇情中笑聲、驚呼與緊張交織,讓觀眾深刻投入,更令人驚喜的是,全場無字幕,卻不影響孩子與家長們的投入與享受,代表協會推廣英語學習自然融入在地生活之中漸有成效。

協會創辦人顏佳慧對多家在地企業共同響應回饋家鄉的理念表達感謝,包括太子電業行、葉興機械、志侶貨櫃、文洋禮品一同支持推動在地英語的普及工作。她表示,協會未來將繼續秉持主旨「A little help can make a big difference」(小小的幫助,可以帶來大大的改變),未來持續推動更多教育與公益計畫,為孩子創造更美好的學習環境、讓世界因善意而更加美好。

▲透過「看戲劇學英語」讓大小朋友自然學英文。(圖/記者游瓊華翻攝)