　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

善的力量在清水延續！玉雪公益攜手企業為英語教育灌注溫度

▲長期致力提升在地英語力的玉雪公益協會攜手小蜜蜂美語，與敦煌教育集團合作邀請知名國際劇團在清水高中禮堂公益演出英文戲劇。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲長期致力提升在地英語力的玉雪公益協會攜手小蜜蜂美語，與敦煌教育集團合作邀請知名國際劇團在清水高中禮堂公益演出英文戲劇。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

玉雪公益協會昨（20）日攜手小蜜蜂美語，與敦煌教育集團合作邀請知名國際劇團ArtSpot　Theatre，公益演出英文戲劇，透過「看戲劇學英語」讓大小朋友自然學英文，也為「清水區美語村系列活動」畫下完美句點。協會創辦人顏佳慧和理事長顏子岳表示，未來持續創造更好的學習環境、讓世界因善意而更美好。

雪公益協會創辦人顏佳慧表示，近年觀察到國內中小學英語教育逐漸呈現雙峰化現象，尤其在台灣即將於2030年邁入雙語國家的政策趨勢下，「美語普及化」已是刻不容緩的任務，故特別策劃「清水區美語村系列活動」，透過一年一度的系列活動，為孩子們打造沉浸式的學習環境，從不同角度探索並培養在地孩童們的英語力。

▲長期致力提升在地英語力的玉雪公益協會攜手小蜜蜂美語，與敦煌教育集團合作邀請知名國際劇團在清水高中禮堂公益演出英文戲劇。（圖／記者游瓊華翻攝）

此活動計畫自去年啟動以來，陸續舉辦了古堡設計繪畫比賽、與在地青年文化組織「Inside Taiwan曬台灣文化協會」合辦的「Let’s go迺夜市英語闖關活動」，以及與清水圖書館、小蜜蜂美語共同舉辦的兩場親子英文讀本共讀活動，成功吸引大量在地居民參與，也為本次戲劇展演鋪陳良好基礎。

▲長期致力提升在地英語力的玉雪公益協會攜手小蜜蜂美語，與敦煌教育集團合作邀請知名國際劇團在清水高中禮堂公益演出英文戲劇。（圖／記者游瓊華翻攝）

此次戲劇活動《The Canterville Ghost》演出當天吸引近450人到場參與，劇情中笑聲、驚呼與緊張交織，讓觀眾深刻投入，更令人驚喜的是，全場無字幕，卻不影響孩子與家長們的投入與享受，代表協會推廣英語學習自然融入在地生活之中漸有成效。

協會創辦人顏佳慧對多家在地企業共同響應回饋家鄉的理念表達感謝，包括太子電業行、葉興機械、志侶貨櫃、文洋禮品一同支持推動在地英語的普及工作。她表示，協會未來將繼續秉持主旨「A little help can make a big difference」（小小的幫助，可以帶來大大的改變），未來持續推動更多教育與公益計畫，為孩子創造更美好的學習環境、讓世界因善意而更加美好。

▲長期致力提升在地英語力的玉雪公益協會攜手小蜜蜂美語，與敦煌教育集團合作邀請知名國際劇團在清水高中禮堂公益演出英文戲劇。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲透過「看戲劇學英語」讓大小朋友自然學英文。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
441 2 1537 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
外資持續撤離亞股　台股失血近23億美元墊底
虐童教練跑了！竹檢喊「法院裁定未送達」：無法抗告
獨／高雄軍車追撞「日系商旅運兵車」
快訊／大逆轉！　飯糰店不搬了
教宗方濟各辭世！去年接見台灣10宗教代表團　俏皮笑問：會吵架
律師妹遭青鳥肉搜　罷吳思瑤召集人：她產後才6個月！禍不及家人
教宗方濟各辭世！昨才現身祝賀復活節　最後身影曝
德國2少女入境美國「少做1件事」！當場遭全裸搜身

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台電屏東區捐血活動召集160人　捐獻220袋血液暖人心

船長夢想啟航！弱勢學童首登遊艇　開啟「安平」海洋之旅

全台首次三大神尊同堂！六房媽邀北港媽、五年千歲共創歷史

慈濟大林慈院300人朝山活動 　淨心虔心祈福共聚善念

朴子醫院響應地球日　 推動「部醫綠生活」十大守則

屏東7旬翁以為機車鑰匙遭竊　事後才知烏龍一場

世界病理專家齊聚　嘉基醫院舉辦國際病理研討會

劍湖山渡假大飯店榮獲五星級評鑑　蟬聯雲林唯一五星級飯店

善的力量在清水延續！玉雪公益攜手企業為英語教育灌注溫度

嘉義台82線快速道路4車連環車禍　一名婦人受傷送醫

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

張學友唱〈你最珍貴〉　女原唱高慧君在台下！

【我香港人啊】誤認便當記號　看「GG、排便」惹誤會

KKBOX／〈苦茶〉18年了！　全場跟棒棒堂大合唱

【老師說的自己擔】學生幫回憶「生氣長皺紋」　聽完立刻消氣XD

【快瘋了】女兒在車上狂唱「爸爸嘰嘰歪歪」他崩潰問：誰教的啦！

台電屏東區捐血活動召集160人　捐獻220袋血液暖人心

船長夢想啟航！弱勢學童首登遊艇　開啟「安平」海洋之旅

全台首次三大神尊同堂！六房媽邀北港媽、五年千歲共創歷史

慈濟大林慈院300人朝山活動 　淨心虔心祈福共聚善念

朴子醫院響應地球日　 推動「部醫綠生活」十大守則

屏東7旬翁以為機車鑰匙遭竊　事後才知烏龍一場

世界病理專家齊聚　嘉基醫院舉辦國際病理研討會

劍湖山渡假大飯店榮獲五星級評鑑　蟬聯雲林唯一五星級飯店

善的力量在清水延續！玉雪公益攜手企業為英語教育灌注溫度

嘉義台82線快速道路4車連環車禍　一名婦人受傷送醫

台電屏東區捐血活動召集160人　捐獻220袋血液暖人心

船長夢想啟航！弱勢學童首登遊艇　開啟「安平」海洋之旅

安成生技宣布1:1換股併杜康藥業　合併基準日暫訂9月30日

AKB48 Team TP成員上台前突崩潰大哭！　簽名一半「低血糖缺氧」手狂抖

「夫商吉」崔代勳爆紅仍接送老婆回家！　妻子甜膩放閃：我老公是寬植～

捷博4月下旬登錄興櫃　今年營收拚倍數成長

外資持續撤離亞股　台股失血近23億美元墊底

教宗方濟各親民受愛戴！自爆懷「中國夢」　因親中路線褒貶兩極

A股4300隻個股飄紅…貴金屬板塊「狂漲」　專家急提醒：金價風險

每段爛感情的背後都是「沒人願意說真話」？新書《成為對的人》揭開愛情最大地雷！

插隊左轉釀災！　台中轎車害直行車暴衝人行道

地方熱門新聞

滯留金門旅客排不到機位！拍桌喊：我要回家

印尼開齋節登場　展現桃園多元文化

中壢仁海宮慶媽祖聖誕　號召宮廟捐贈物資

過嶺人口增　謝美英關切設置賣(商)場進度

台南市府南島路左轉中華西路易碰撞安全島應改善

電音派對E-TIYALAND　熱力引爆台東森林公園

美國高關稅衝擊　台灣美容品牌轉攻東協市場

西佛國「蔡心、蔡南山、蔡天民」故居掛牌

台南最強考運祈福路線開放報名5月限定4梯次與神同行

造價2百億郵輪首航花蓮　174遊客盛讃美食美景

警提醒路口行車　兩腳落地、暫停3秒都NG

台南西佛國故居掛牌黃偉哲親自致敬

黃偉哲拜訪青森知事宮下宗一郎盼深化文化經濟交流共拓友誼

奇美博物館親子音樂會6/7登場早鳥開賣聽「睡美人」說故事

更多熱門

相關新聞

林輝堂27件創作展現宇宙藝術視野

林輝堂27件創作展現宇宙藝術視野

台中市文化局長林輝堂於中友時尚藝廊以《藝覽萬象》為主題推出創作個人展覽，除展出共27件作品外，更提供價值18萬作品《天秤座》公益義賣獻愛心；另於5/24下午2點於藝廊現場進行唯一的一場藝術家專場導覽活動。

摔傷眼掛急診沒健保卡　一聽自費9000狂跳針慘了

摔傷眼掛急診沒健保卡　一聽自費9000狂跳針慘了

北部麻疹確診女台中趴趴走　足跡曝光

北部麻疹確診女台中趴趴走　足跡曝光

13期角地現神秘建物　在地：神似「日本第一迴轉壽司店」

13期角地現神秘建物　在地：神似「日本第一迴轉壽司店」

獨／直擊台中奪命陡坡　導航超愛帶人走這遊秘境

獨／直擊台中奪命陡坡　導航超愛帶人走這遊秘境

關鍵字：

公益英文戲劇教育美語村台中玉雪公益協會

讀者迴響

熱門新聞

台南爽放連假！1家6口「日本自由行」才2天GG了

最新詐騙！　一堆人中招

「日本龍婆」預言7月大海嘯來襲　台灣很嚴重

白冰冰爆「不滿賴慧如婚禮座位安排」

房東發飆片！穿紅色連身裙「暴砸飯糰店」全都錄

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

快訊／8級強風要來了　「全台下3天」時間曝

辦護照要快！外長證實10月安全存量用盡　今年估短缺20萬本

紐時：川普將動手「改組國務院」

詹江村爆「社運一堆色女」：邊搞罷免邊一夜情

雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」得知噩耗淚崩

存摺「太久沒補登」！過來人揭1後果：很可惜

生雞肉煮前別水洗　食藥署解釋原因

蓋了17年還沒完工！　世界「最高爛尾樓」計畫月底復活

民眾黨內盼426遊行　別有鍾小平、游淑慧

更多

最夯影音

更多

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面