獨／高雄軍車追撞「日系商旅運兵車」　軍方駕駛：煞車失靈

▲一輛軍用車輛撞上被稱為「大型運兵車」的舊款商旅車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

今（21）日中午左右，於高雄市大寮區鳳屏一路發生一起軍車追撞事故。一輛軍用車輛不明原因撞擊前方另一輛舊型運兵車，所幸這起事件並未造成任何人員傷亡。記者求證這起車禍情況，不知道是不是涉及軍用車輛，警方回應相當低調。

事故現場可見兩輛軍用車輛停於路旁，後方軍車車頭與前方運兵車車尾發生碰撞。由於事發於中午時段，一度引起路過民眾關注。

據了解，肇事的軍車駕駛向警方表示，疑似因車輛煞車失靈，導致意外發生。詳細的肇事原因，軍方及警方正進一步調查釐清。

▲一輛軍用車輛撞上被稱為「大型運兵車」的舊款商旅車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

遭撞的車輛是日系商旅車Granvia，被稱為是「阿法（Alphard）的哥哥」，因為豐田 Granvia 車長達到5米3，車高近2米，如此空間對於一般家庭用車而言，停車確實是一大考驗。不過，Granvia 彈性的空間配置與多人承載機能，向來是商務及運輸用途的強項，自然也成多人承載用途，因此不少江湖人士都戲稱這台是更大型的運兵車或「商旅神兵」。

所幸這起軍車追撞事件並未造成任何人員傷亡，後續將由相關單位進行車損評估與責任歸屬的釐清作業。可能是因為涉及軍方車輛，記者詢問警方這起車禍狀況時，林園分局僅簡單回應，「初步了解是一台軍用的車輛追撞租賃客貨，無人受傷，現場沒有監視器也沒有酒駕。」