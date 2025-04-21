台電屏東區捐血活動召集160人　捐獻220袋血液暖人心

▲台電屏東區處和屏東消防局攜手舉辦捐血活動 。（圖／台電屏東區處提供）

記者陳崑福／屏東報導

為響應社會公益，回應血庫儲備需求，台電屏東區營業處聯合屏東縣政府消防局於今(21)日在台電屏東區處營業廳外停車場舉辦捐血活動，號召員工及社會大眾一同參與，發揮愛心挽袖捐熱血。這次活動預估可獲得160人次參與，總共可最少募集達220袋寶貴血液，成效亮眼。

台電屏東區處秉持「回饋社會、傳遞正能量」的理念，積極投入公益，透過捐血活動，鼓勵更多人參與善行。活動當天，除員工紛紛熱情響應外，許多民眾也受到感召，挽起衣袖捐出熱血。

現場另設有台灣電力APP推廣攤位及消防防災宣導區，讓參與者在捐血之餘，也能增進日常安全與數位便利的相關資訊。

台電屏東區處處長饒祐禎表示：「我們相信，每個小小的善行，都是推動社會前進的力量。希望透過這次的活動，能夠帶動更多人投入公益行動，讓正向能量持續擴散，為社會注入更多希望。」未來，台電屏東區處也將持續推動各項社會公益，邀請更多夥伴共同參與，強化與在地社區的連結。

此外，屏東縣政府消防局也指出，血液是急難救護中不可或缺的重要資源，能參與此次活動倍感榮幸，也感謝所有踴躍參加的民眾與單位，大家共同為社會挹注一份希望的力量。 此次活動不僅募集了寶貴血液，更凝聚了地方團結與公益精神，為屏東注入一股暖流，讓愛與希望在每一滴熱血中延續。