前女友找新歡！泰男狂砍12刀　她生前驚恐逃命「滿地血腳印」　

▲死者遭前男友連砍12刀死亡。（圖／翻攝自民意報）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷發生一起駭人的情殺命案，一名29歲男子疑因情感糾葛，憤怒闖入前女友租屋處，目睹對方與新男友在一起後情緒失控，竟當場持刀猛刺對方12刀，造成女方失血過多身亡，而現場則滿地都是死者生前逃跑的血腳印。

根據《民意報》報導，泰國警方19日晚間11時接獲通報稱，有一名婦女遭刺。事發地點為一棟公寓的4樓房間，28歲的女死者身穿紅色T恤、黑色短褲，倒臥在靠近房間後陽台的地板上，而周圍滿是鮮血，不只地面，就連冷氣機與陽台護欄上，都是女死者血腳印，可以看出她生前曾拼命想逃命。

警方到達現場後，女子已經明顯死亡，而兇嫌犯案後並未逃跑，反而坐在屍體旁痛哭，等待警方到場後自行坦承犯案。警方發現死者身上共有12處刀傷，其中左手臂6處、胸口4處及左臀2處。

根據調查，29歲兇嫌是死者的前男友，他疑似是因為不滿前女友有了新歡，因此挾怨報復。死者的24歲現任男友指出，兇嫌在門口徘徊並敲門10到20分鐘，隨後強行破門闖入。

他第一時間遭到毆打，而他發現對方有武器後，則立刻逃離現場，迅速跑下樓找其他朋友協助，沒想到當他返回女友家時，女友已經被砍數刀，倒臥血泊。

警方到場後當場將兇嫌逮捕，並在現場查扣一把長約1英尺的尖頭菜刀，初步確認是凶器。