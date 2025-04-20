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撕票不只為錢！菲鋼鐵大王遇害3落網2主使在逃　菲警：預謀殺人

▲▼ 菲律賓華人「鋼鐵大王」郭從願（Anson Que）綁架撕票案，3嫌落網。（圖／翻攝自臉書／Philippine National Police）

▲菲律賓鋼鐵大王郭從願遭綁架撕票，3嫌落網。（圖／翻攝自臉書／Philippine National Police）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓華人「鋼鐵大王」郭從願（Anson Que）綁架撕票案震驚中菲兩國，家屬雖交付2.1億披索（約1.21億元新台幣）天價贖金，仍無法挽回郭從願的性命。菲律賓警方19日表示，此案已有3名嫌犯落網，另外正持續追捕2名中國大陸籍幕後主使。

3嫌落網　其中一人是華人社團領袖

菲媒聯合日報、菲律賓商報等報導，這波落網的3人包括2名菲律賓人及1名中國人。國警署發言人法哈多將軍（Brig. Gen. Jean Fajardo）透露，菲律賓籍人士大衛（Richardo Austria David，又稱加西亞Richard Tan Garcia）以及卡特基斯塔（Raymart Catequista）18日晚間在巴拉旺省被逮捕，廖是在19日上午自首。

落網嫌犯被指控2項綁架勒索致死的罪名。法哈多說明，「廖害怕他自己也可能會被殺」，除此之外，廖也給出另外一個理由，但警方現階段無權對外公開說明。

▲▼ 。（圖／）

▲廖是多個菲律賓華人社團的領袖，有多個化名，與死者郭從願屬於同個社團。（圖／翻攝自臉書／Philippine National Police）

廖是多個菲律賓華人社團的領袖，有多個化名，包括江小常、楊建民與Michael Agad Yung。他與死者郭從願屬於同個社團，也經營同一間旅行社。

菲律賓警方指出，廖是網路博彩公司相關團伙成員之一，專門綁架有欠債的中國人，「他只是本案執行者，受幕後主謀指示綁架郭從願」，正調查此案與網路博彩的關聯性，且現階段已掌握一條重要線索，死者遭綁架不僅是為了贖金，但應家屬要求，暫時不便透露初步調查細節，也將持續追查贖金流向。

另外，菲律賓正持續追捕2名在逃的幕後主使中國籍人士。法哈多指出，依據監視器畫面，當受害者遭囚禁期間，2名在逃嫌犯全程在場，與已經落網的嫌犯共同行動，也就是「案發現場共有5名涉案人員參與拘禁受害者」。

綁架不只是為了贖金　本意確為殺人

警方指出，郭從願綁架案早在今年1月就開始進行謀劃，「根據調查，兇嫌本意確為殺人」。

郭從願最後一次被看見還活著是在今年3月29日下午，他當時與他的司機帕比洛（Armanie Pabillo）離開辦公室，並前往一間房屋，結果遭嫌疑人制伏；3月30日上午9時40分，郭從願家屬收到2000萬美元（約1.21億元新台幣）贖金要求，立即報案，隨後分批支付總值2億披索的加密貨幣。只不過4月9日這天，郭從願與帕比洛的遺體被遺棄路邊，警方證實，兩人是在4月8日遇害。

▲家屬支付贖金之後，郭從願仍被撕票。（圖／翻攝微博）

付1.2億贖金沒用　死狀悽慘

調查顯示，嫌犯利用一名中國籍女子引誘郭從願在3月28日前往房屋，但實際會面時間延至29日，這處房屋也是嫌犯廖租用的房子，郭從願與帕比洛在此處遭禁錮挾持最終遇害。警方透露，有跡象顯示，受害者是被勒死、綑綁，接著被裝入袋中。

郭從願是菲國中國商會創會會長，根據公開資訊，郭從願1957年生於農村，28歲便隻身前往菲律賓，到同鄉的鋼鐵公司打工，1990年單飛成立鋼鐵貿易公司，商業版圖不斷擴大，產業橫跨房地產、礦業、養殖、餐飲等，成為菲律賓家喻戶曉的「鋼鐵大王」。

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