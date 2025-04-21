赴菲律賓旅遊注意！韓籍觀光客遇搶匪　激烈抵抗「遭開槍身亡」

記者羅翊宬／綜合外電報導

最近前往菲律賓旅遊的國人，恐怕得多注意人身安全！隨著菲律賓今年5月即將實施每隔3年舉行一次的「期中選舉」，當地社會動盪不安。一名來自南韓的觀光客在菲律賓安赫勒斯遇上搶劫包包的盜匪，豈料在抵抗的過程中，遭對方開槍擊中，送醫後仍傷重不治。

根據韓媒《KBS News》、《Money Today》，南韓外交部今（21）日證實，其中一名前往菲律賓安赫勒斯市（Angeles City）旅遊的韓籍男性，遭到2名男性匪試圖強搶包包，在經過一陣抵抗後，卻反而遭到對方開槍攻擊，已於昨（20）日在醫院搶救時傷重不治。

從監視器影像還原事發經過，當時有2名韓籍觀光客前往菲律賓安赫勒斯市的韓國城旅遊，豈料20日下午1時，卻有2名搶匪騎乘機車靠近，強行搶奪韓籍觀光客的包包，在遭遇到一陣頑強抵抗後，搶匪向韓籍男性開槍後逃跑，導致該名韓籍男性送醫搶救30分鐘後仍回天乏術。

▲韓籍觀光客前往菲律賓旅遊時於20日遇搶匪，遭開槍射擊身亡。（圖／翻攝自YouTube）

此次觀光客遭遇搶匪槍擊身亡的事件，震驚當地韓僑社會。對此，南韓外交部承諾，將透過外交路徑提供協助，並要求菲律賓當地警方能夠迅速展開調查。

報導指出，隨著菲律賓即將於5月實施期中選舉，當地社會動盪不安，甚至當地也頻傳韓國人遭搶劫的事件。

據悉，今年3月7日，首都馬尼拉市中心驚傳居住當地的韓籍男性遭槍擊身亡的事件，男子同樣遇上騎乘摩托車的強盜犯行搶，在抵抗時遭槍擊身亡；本月4日，一名韓籍人士在菲律賓的住宅內被強盜綁架，經過20天後才獲釋。

對此，南韓駐菲律賓大使館發文提醒當地韓僑與觀光客，應隨時留意自身安全，包括晚間切勿前往人跡罕至的地方，遇上持有凶器的強盜行搶時，不應過度抵抗刺激對方。