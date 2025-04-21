好市多10高薪職位曝！不用唸大學也有年薪百萬　收入最高是他

▲Final Buzz列出好市多10個薪資最高的職位，不需要大學學歷的勞動工作也有年薪百萬。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國連鎖零售巨頭「好市多」（Costco）以「高薪、福利佳」著稱，長年吸引不少人前往求職。美國財經媒體Finance Buzz統計出好市多薪資最高的10個職位，涵蓋技術類崗位與基層勞動工作，部分甚至無需大學學歷，而其中年薪最高的職位，年收入更上看新台幣520萬元。

1. 美食廣場經理（Food Court Manager）

負責管理好市多廣受歡迎的美食區，確保熱狗、披薩等產品供應無虞，並照顧顧客的餐飲體驗，年薪約4萬9178美元（約新台幣158萬元）。

2. 合格驗光師（Licensed Optician）

協助顧客配眼鏡並解答群眾視力問題，時薪約30.14美元（約新台幣980元），對應年薪約5萬4150美元（約新台幣174萬元）。

▲在好市多當驗光師年薪可達新台幣174萬元。（示意圖／VCG）

3. 系統管理員（Systems Administrator）

專責維護服務器、設定用戶帳戶與資訊安全，年薪平均為6萬9464美元（約新台幣224萬元），屬於技術性中階職位。

4. 銷售經理（Sales Manager）

帶領銷售團隊、招募並訓練新員工，同時負責訂定與達成銷售目標，年薪約為8萬1259美元（約新台幣262萬元）。

5. 高級會計師（Senior Accountant）

處理財務報表、進行財務分析，並負責報稅等工作，時薪中位數為44.11美元（約新台幣1430元），年薪約為8萬8225美元（約新台幣284萬元）。

▲好市多的卸貨工人不需要大學學歷也可年薪百萬。（示意圖／VCG）

6. 卸貨工人（Unloader）

這是無需大學學歷的高薪工作之一，屬於體力勞動類型的職位，主要在配送中心卸載大型貨物，並負責搬運重物等，平均時薪高達38.58美元（約新台幣1255元），年薪約8萬9933美元（約新台幣290萬元）。

7. 熟食店經理（Deli Manager）

負責監控烤雞等熟食品項的庫存與供應，確保顧客獲得新鮮商品。時薪約30.09美元（約新台幣980元），年薪可達9萬465美元（約新台幣291萬元）。

8. 業務架構師（Business Architect）

作為策略執行的關鍵人物，業務架構師負責設計提升組織效率的方案，平均年薪為9萬7200美元（約新台幣313萬元）。

9. 數據庫管理員（Database Administration）

這項技術職位負責協調數據庫的實體變更、撰寫代碼、測試與調試等，平均年薪為13萬9600美元（約新台幣450萬元）。

▲藥劑師是好市多薪水最高的職位。（示意圖／VCG）

10. 藥劑師（Staff Pharmacist）

負責配藥並為顧客提供用藥諮詢，平均時薪為73.06美元（約新台幣2375元），年薪達16萬1052美元（約新台幣520萬元），是好市多目前薪資最高的職位之一。