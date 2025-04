傳涉洩密遭調查？　美國防3官員喊冤：不知為何被查

▲赫格塞斯(前)2月會面沙烏地阿拉伯國防部長,顧問卡德威(後右)陪同。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國國防部近期接連有高階官員被停職,其中包括國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)主要顧問之一卡德威(Dan Caldwell)。消息人士透露,停職原因疑似與未經授權的資訊洩露有關。不過,當事人至今仍未被明確告知遭調查的具體原因。

根據《路透社》15日報導,一名不具名的國防部官員指出,卡德威因涉及資訊洩漏被安排行政休假,並在當天由安管人員陪同離開五角大廈。美國政治新聞網站《Politico》進一步披露,副幕僚長塞爾尼克(Darin Selnick)與副部長幕僚長卡洛爾(Colin Carroll)也遭到相同處分。

對此,卡德威、塞爾尼克與卡洛爾三人16日透過卡德威的社群平台X帳號發表聯合聲明,坦言對自己離開國防部的方式感到極為失望,並抨擊有不具名官員在他們離職後「毫無根據地抹黑我們的人格」。

Joint statement from Dan Caldwell, Colin Carroll, and Darin Selnick:



We are incredibly disappointed by the manner in which our service at the Department of Defense ended. Unnamed Pentagon officials have slandered our character with baseless attacks on our way out the door. All…