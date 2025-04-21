傳涉洩密遭調查？　美國防3官員喊冤：不知為何被查

▲赫格塞斯（前）2月會面沙烏地阿拉伯國防部長，顧問卡德威（後右）陪同。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國防部近期接連有高階官員被停職，其中包括國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）主要顧問之一卡德威（Dan Caldwell）。消息人士透露，停職原因疑似與未經授權的資訊洩露有關。不過，當事人至今仍未被明確告知遭調查的具體原因。

根據《路透社》15日報導，一名不具名的國防部官員指出，卡德威因涉及資訊洩漏被安排行政休假，並在當天由安管人員陪同離開五角大廈。美國政治新聞網站《Politico》進一步披露，副幕僚長塞爾尼克（Darin Selnick）與副部長幕僚長卡洛爾（Colin Carroll）也遭到相同處分。

對此，卡德威、塞爾尼克與卡洛爾三人16日透過卡德威的社群平台X帳號發表聯合聲明，坦言對自己離開國防部的方式感到極為失望，並抨擊有不具名官員在他們離職後「毫無根據地抹黑我們的人格」。

Joint statement from Dan Caldwell, Colin Carroll, and Darin Selnick:



We are incredibly disappointed by the manner in which our service at the Department of Defense ended. Unnamed Pentagon officials have slandered our character with baseless attacks on our way out the door. All… — Dan Caldwell ???????? (@dandcaldwell) April 19, 2025

他們強調，三人都曾穿上軍裝保家衛國，其中兩人還曾親赴伊拉克與阿富汗前線，「我們對資安的重要性瞭若指掌，也在任職期間每日致力於資訊安全的維護。」他們至今卻仍未獲知遭調查的具體原因，「我們甚至不知道是否真的存在所謂的『洩密』事件。」

儘管如此，三人仍表態支持川普-范斯政府推動的國防改革與和平戰略，「希望未來能以不同方式，繼續支持讓五角大廈重回榮耀的使命。」

據《Politico》揭露，相關洩密調查可能涵蓋多起敏感事件，包括有關巴拿馬運河的軍事部署、航空母艦調派至紅海、科技業巨頭馬斯克（Elon Musk）接受五角大廈簡報，以及中止與烏克蘭的情報分享等。

上述3人遭停職處分正值川普政府試圖根除洩密行為之際。今年3月，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的幕僚簽署一份文件，要求對「近期未經授權披露涉及敏感通訊的國家安全資訊」進行調查。

文件並未排除在執行調查過程中使用測謊儀的可能性。