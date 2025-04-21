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傳涉洩密遭調查？　美國防3官員喊冤：不知為何被查

▲▼美國國防部長赫格塞斯（前）2月會面沙烏地阿拉伯國防部長，顧問卡德威陪同（後右）。（圖／路透）

▲赫格塞斯（前）2月會面沙烏地阿拉伯國防部長，顧問卡德威（後右）陪同。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國國防部近期接連有高階官員被停職，其中包括國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）主要顧問之一卡德威（Dan Caldwell）。消息人士透露，停職原因疑似與未經授權的資訊洩露有關。不過，當事人至今仍未被明確告知遭調查的具體原因。

根據《路透社》15日報導，一名不具名的國防部官員指出，卡德威因涉及資訊洩漏被安排行政休假，並在當天由安管人員陪同離開五角大廈。美國政治新聞網站《Politico》進一步披露，副幕僚長塞爾尼克（Darin Selnick）與副部長幕僚長卡洛爾（Colin Carroll）也遭到相同處分。

對此，卡德威、塞爾尼克與卡洛爾三人16日透過卡德威的社群平台X帳號發表聯合聲明，坦言對自己離開國防部的方式感到極為失望，並抨擊有不具名官員在他們離職後「毫無根據地抹黑我們的人格」。

他們強調，三人都曾穿上軍裝保家衛國，其中兩人還曾親赴伊拉克與阿富汗前線，「我們對資安的重要性瞭若指掌，也在任職期間每日致力於資訊安全的維護。」他們至今卻仍未獲知遭調查的具體原因，「我們甚至不知道是否真的存在所謂的『洩密』事件。」

儘管如此，三人仍表態支持川普-范斯政府推動的國防改革與和平戰略，「希望未來能以不同方式，繼續支持讓五角大廈重回榮耀的使命。」

據《Politico》揭露，相關洩密調查可能涵蓋多起敏感事件，包括有關巴拿馬運河的軍事部署、航空母艦調派至紅海、科技業巨頭馬斯克（Elon Musk）接受五角大廈簡報，以及中止與烏克蘭的情報分享等。

上述3人遭停職處分正值川普政府試圖根除洩密行為之際。今年3月，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的幕僚簽署一份文件，要求對「近期未經授權披露涉及敏感通訊的國家安全資訊」進行調查。

文件並未排除在執行調查過程中使用測謊儀的可能性。

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