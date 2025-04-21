拚貿易戰累了嗎？　78歲川普「憔悴照」曝光

▲川普18日在白宮的模樣略顯疲態。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）即將於6月迎來79歲生日，儘管年近八旬，仍活力滿滿。不過，他近日在白宮橢圓辦公室的一張照片，卻意外引發外界關注，因為畫面中他神情略顯疲憊，甚至被形容出現「憔悴臉」，讓不少支持者擔憂他是否因政務繁忙而透支體力。

川普向來以驚人精力聞名，日常作息僅睡4至5小時、喜愛速食與碳酸飲料，一天最多喝下12罐可樂，但白宮醫療團隊近期公布的健康報告顯示，川普目前體重約101.6公斤，比2020年任內上次健檢時減輕約9公斤，且心臟、肺部、神經及整體身體功能皆維持「強健」水準，健康狀況極佳。

▲▼川普20日離開白宮時，戴著一頂寫有「美國灣」（Gulf of America）字樣的帽子，並向在場媒體或群眾比手勢致意。（圖／路透）

不過，近期川普力推的「對等關稅」政策，在面對中國明顯反彈下進度受阻。北京方面不僅表現強硬，連國家主席習近平都未主動聯絡，導致美方被迫宣布將針對部分國家暫緩90天實施新稅制，改採個別協商模式。

此外，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）至今仍未與烏克蘭達成停火協議，也為川普促成和平的努力再添壓力。

在多重壓力疊加下，路透社18日拍到川普在白宮露出一抹不若以往自信的表情；結果20日他返家前往佛羅里達海湖莊園（Mar-a-Lago）度假，身影看起來也略顯疲態，引發外界議論是否身心疲憊所致。

所幸從最新曝光的畫面來看，川普結束短暫休假後似乎重新「充飽電」，神情再次回到元氣滿滿的狀態，也讓支持者安心不少。