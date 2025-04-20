常吃生魚！　印度男尿出「血紅色30cm活蟲」

▲男子在尿袋中發現一隻蟲。（圖／翻攝自臨床診斷研究期刊，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

印度北部城市密拉特（Meerut）一名35歲男子因出現無法排尿、發燒的狀況選擇就醫，住院後插上尿管把尿液排出，豈料到了隔日，尿袋出現一隻長約30公分的活生生血紅色「巨型腎蟲」。由於這名男子經常食用生魚，醫師懷疑，這可能就是他被感染的原因。

每日郵報18日報導，這名男子就醫時，醫護人員發現他的臉色蒼白、心率加快，懷疑他受到感染，便安排住院讓他接受治療，並注射抗生素。到了隔日，病患發現尿袋裡有一條正在蠕動的蟲，也有一些血，並把這狀況主動告知醫護人員。

依據臨床診斷研究期刊發布的報告，這隻血紅色的蟲長約30公分、寬約3至4毫米，通常被稱為「巨型腎蟲」。醫療團隊在接下來的3天持續分析患者尿液，但並未發現其他蟲或是蟲卵。

男子透露，以前也曾尿過幾隻蟲子，且平時經常吃住家附近湖裡的生魚。醫師懷疑，食用生魚很可能就是他被感染的原因。

報導指出，人類感染巨型腎蟲的狀況十分罕見，這種蟲的體長有可能長到1公尺，部分患者可能因為食用生魚、未煮熟的魚、青蛙等受到感染，但仍有部分潛在傳播途經尚不清楚。一旦進入人體，幼蟲就會到腎臟並長成成蟲，壽命可達5年，可能導致尿液無法順利流向膀胱、腎臟腫脹、組織壞死等問題，輕微者可使用藥物治療，嚴重感染可能需要動手術，甚至可能要切除整個腎臟。