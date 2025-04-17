印度人妻「跟女兒未婚夫」私奔！　崩潰喊：我就是要嫁給他

▲薩普娜與拉胡爾私奔10天後，主動自首。（圖／翻攝自NDTV）

記者王佩翊／編譯

印度北方邦阿里格爾（Aligarh）一名女子在女兒婚前10日，竟與女兒的未婚夫私奔。她事後被指控偷走家中財物，消息一出震驚當地社區。而她16日主動到警局自首，聲稱是因為長期遭到丈夫家暴才會私奔，但是絕無拿走現金和珠寶。

根據《新德里電視台》報導，印度婦女薩普娜（Sapna）4月6日和自己親生女兒的未婚夫拉胡爾（Rahul Kumar）私奔，當時距離女兒與拉胡爾的婚禮只剩10天，讓雙方家庭錯愕又氣憤。

薩普娜的丈夫吉騰德拉（Jitendra Kumar）憤而報警，並指控她逃跑時，拿走家中大筆現金和首飾。吉騰德拉表示，薩普娜事發前，每天都會和女兒的未婚夫拉胡爾長時間通話，早已引起家人的懷疑。

時隔10日，薩普娜16日主動向警方自首，並首度公開私奔原因。她表示，自己長期遭酗酒丈夫家暴，就連女兒也跟她關係不睦，經常打架，才會出此下策。但她也堅定表示，「不管發生什麼事，我都會和拉胡爾在一起，我要嫁給他，和他生活下去。」

薩普娜同時也否認了夫家的偷竊指控，她強調，「我離開時身上只有1支手機和200盧比（約新台幣76元）。」不過她女兒則表示，母親從家中衣櫃拿走了35萬盧比（約新台幣13萬元）現金和價值超過50萬盧比（約新台幣19萬元）的珠寶，雙方說法明顯不一。

拉胡爾向警方表示，自己是因為未來丈母娘威脅要自殺才不得不與對方私奔。他說，「薩普娜跟我說，如果我不在公車站等她，她就會去死，所以我才去了。」兩人私奔後先到了勒克瑙（Lucknow），後來又到了穆扎法爾布爾（Muzaffarpur）。

當被問到是否真的會娶薩普娜時，拉胡爾卻開始語塞。他先說，「沒有這回事。」而在沉默片刻後才改口說，「我們會結婚的。」

面對這段紛擾的關係，薩普娜的家人表示，已經無法接受她回家了。而薩普娜的哥哥更直言，自己曾長住她家數月，但從未見過她說的家暴行為，希望妹妹盡快把偷走的現金和珠寶還給家人。

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