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25歲印度男熟睡遭蛇咬死！　驗屍報告揭反轉：妻連同小王謀殺

▲▼25歲印度男熟睡遭蛇咬死！　案情反轉：竟是妻連同小王謀殺。（圖／翻攝自khaosod）

▲驗屍報告指出，阿米特並非死於蛇毒，而是遭人掐死。（圖／翻攝自khaosod）

記者王佩翊／編譯

印度一名25歲男子深夜熟睡時，身上有10處慘遭毒蛇咬傷，而家人發現時，他早已陳屍床上。家屬最初懷疑是一場悲劇意外，然而當警方深入調查後，卻發現案情出現驚人反轉，竟是死者的妻子與情夫聯手設局謀殺。

根據《印度通訊社》報導，這起離奇命案發生在北方邦米拉特市的阿克巴普爾村，死者是25歲男子阿米特（Amit Kashyap），他平時靠在工地工作養家活口，與妻子育有3名子女。然而案發當天，他結束一整天的工作後回到家，但因為太累，吃了幾口晚餐便上床休息，沒想到隔天一早卻再也沒醒來。

由於已經到了上班時間，阿米特依舊沒有動靜，因此家屬便進屋內查看，但依舊叫不醒他，沒想到掀開棉被後，竟發現他的身旁躺了一條蛇。眾人嚇得不敢靠近，因此找來捕蛇人處理，等到捕蛇人將蛇移開後，阿米特已經明顯死亡，但家屬仍將他送往醫院，並在醫院被確認死亡。

經過警方調查，阿米特身上至少有10處被蛇咬的痕跡，警方收到醫院通知，將屍體送交法醫解剖。然而根據4月16日出爐的最新屍檢結果，整起事件卻出現重大反轉，阿米特的死因並非遭蛇咬，而是頸部遭施壓窒息死亡，而他身上也沒有蛇毒擴散的跡象。

警方立刻將此案轉往他殺方向調查，並發現阿米特的妻子與阿米特的朋友有染，兩人維持不正當關係超過1年，直到最近才被阿米特發現。因此兩人密謀策畫了這起謀殺案，用1000盧比（約新台幣380元）購買眼鏡蛇，將其殺害後，企圖製造阿米特是被蛇意外咬死的假象。

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