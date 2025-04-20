顏值輾壓！　鄉民驚「419主持人太頂了」：426國民黨怎麼贏

▲顏翎熹在419活動上穿著與顏值吸睛，引發討論。（圖／翻攝YT「攝徒日記」）



記者張靖榕／綜合報導

台灣民間發起的「拒絕統戰，守護台灣」大會於19日在台北凱達格蘭大道舉行，網紅八炯及多位民進黨立委輪番上台演說，呼籲民眾支持罷免國民黨立委，口號「拒絕統戰、守護台灣；挺罷免、清除中共同路人」響徹會場。PTT鄉民看完直呼主持人、嘉義市議員顏翎熹「顏值」太頂了，認為國民黨4/26凱道集結怎麼可能贏。

▲▼顏翎熹。（圖／翻攝YT「攝徒日記」）



顏翎熹19日以一席白色套裝現身，露肩深V爆乳上衣造型引起眾多網友關注。除了外型牢牢抓住目光，她在會上的一段發言也獲得全場共鳴，她說過去是以「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」參選議員，雖然名字又長又具爭議性，但正是因為在台灣，她才有這個權利來表達、來發聲、來參選，「如果今天我是身在中國，我可能，連顏色不分藍綠，都沒辦法開口，甚至沒辦法公開來表達我的政見和主張就已經被消失。」

▲顏翎熹在IG分享當天活動照。（圖／翻攝顏翎熹IG）



網友以「顏值太頂」形容顏翎熹，PTT鄉民直言，「看到主持人頂成這樣，穿得又得體有誠意，讓我一整個無法自拔，在手機前高喊口號！人家419主持人這麼頂，426要怎麼贏呢？」

其他網友紛紛表示，「主持人就先贏一半了」、「我願意參加大罷免」甚至還為藍白陣營「點將」，「426國民黨有巧芯還不夠頂嗎」、「藍白有陳玉珍女神啊」、「中國大媽天團合體要怎麼輸」、「我們有楊智伃跟陳智菡，絕對不智缺」、「國民黨還有馬文君、王鴻薇。」