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國民黨連日赴北檢抗議！　江啟臣：期待司法超然獨立沒有雙標

▲▼江啟臣 出席 啟思民本基金會舉辦 啟思民本民調 國際現勢 發布記者會 執行長黃奎博。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院副院長江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

針對近期社會高度關注的司法議題，立法院副院長江啟臣今（19日）在臉書上指出，「人在做，天在看」，司法唯有保持超然獨立、不受干預、沒有雙重標準，才能真正「定紛止爭」，維繫社會的公平與正義。他強調，若司法失去中立立場，不僅無法獲得人民信任與尊重，公平正義也將蕩然無存。

適逢農曆三月二十三日媽祖聖誕前夕，江啟臣今出席豐原慈濟宮祝壽大典，與信眾一同祈福。江啟臣發臉書文提到，今年和民眾走一段「媽祖路」，短短的路程，卻深深感受到台灣人民的熱情、無私與互助精神，這是台灣最珍貴的力量。

江啟臣指出，當前國家正面臨美國關稅政策所帶來的重大挑戰，經濟壓力接踵而至。他誠心向媽祖祈求，期盼國人能夠團結一心、社會和諧，停止內部對立與消耗，共同面對外部衝擊，守護台灣人民的生活安定。

針對近期社會高度關注的司法議題，江啟臣也語重心長表示，「人在做，天在看」，司法唯有保持超然獨立、不受干預、沒有雙重標準，才能真正「定紛止爭」，維繫社會的公平與正義。他強調，若司法失去中立立場，不僅無法獲得人民信任與尊重，公平正義也將蕩然無存。

江啟臣最後強調，台灣正處於國內外夾擊的關鍵時刻，更需要社會內部的團結與正義價值的堅持，只有國家團結、社會和諧、司法公正，台灣才能邁向真正的安定與希望。

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國民黨北檢江啟臣司法

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