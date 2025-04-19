綠委上凱道聲援　黃捷：台灣人民很包容國民黨「但不要變紅的」

▲民進黨立委黃捷。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

反共網紅八炯等人號召的「拒絕統戰，守護台灣」大會，今（19日）下午將在凱達格蘭大道舉行，綠營民代也到場聲援，綠委黃捷表示，第一次看到這麼多不同黨派、不同顏色的旗幟，「我們非常包容國民黨，但不要舔共、變紅的國民黨」。大罷免、大成功，這不是為了哪個顏色，而是為了國家。王定宇指出，民團連署一張一張簽出來，國民黨居然偽造文書，還敢號召人包圍北檢，這裡沒有組織，人數卻遠遠超過他們，「因為我們跟這塊土地站在一起！」

黃捷致詞時表示，今天是最特別的一場造勢，第一次看到這麼多不同黨派、不同顏色的旗幟，大家口號都不一樣，這代表台灣的自由民主多元，各黨派都可以來，但訴求只有一個「就是反共」。台灣人團結，用一支筆桿簽連署就可以守護台灣。

黃捷指出，高雄人原本在大罷免中沒有角色，但高雄已經示範一次給全台灣看，現在高雄有支線任務，拜託保下好立委，下架通匪舔共的爛立委，台灣人對這些爛立委很包容，給他們一整年悔過機會，但他們沒有，去年五月立法院發生什麼是歷歷在目，一堆立委被打到頭破血流、好幾個立委送醫，還有人到現在復健還沒好，當時十萬人上街國民黨完全不怕，繼續修惡法。

黃捷表示，國民黨在委員會時用人牆把立委擋在外面，他們自己在裡面開會、一分鐘通過選罷法，扯不扯？這就是立法院現在上演的事情，他們到底在趕什麼？國會最大黨可以比人頭不要，卻要出拳頭。去年花蓮大地震，傅崐萁帶著20個立委去國台辦，回來之後中配六改四、開放中資不設限進到金門、還提共赴國難策略是開放陸客，這次就是終局之戰，他們還提選罷法，要讓罷免門檻變當選加一，這個版本還放在立法院不敢三讀，「因為大家都坐在這裡，所以他們不敢！」

對於當時青鳥上街頭，黃捷指出，正因為公民力量如此強大，用這麼和平的方式就讓他們害怕，這就是台灣民主的珍貴，不分黨派、不分顏色，但台灣人一定要反共，這就是台灣人站出來的原因，「我們非常包容國民黨，但不要舔共、變紅的國民黨」。

對於罷免，黃捷表示，如果沒有把這些國民黨立委下架，當選門檻加一還有附上身分證後，完全無法罷免，「現在不罷免，以後就沒有機會了」，這次就是台灣民主的終局之戰，大罷免、大成功，這不是為了哪個顏色，而是為了國家。

王定宇表示，前兩天，有一千多個死人連署，犯罪被抓到，那群人的頭居然還敢包圍北檢，民團一張一張簽出來，他們居然偽造文書，蔣萬安、朱立倫一群人都去了，結果現場2百個人，這裡沒有組織、只有一個愛國家的心，人數卻遠遠超過他們，因為我們站在對的地方，跟這塊土地在一起。