快訊／凱道宣布湧4萬人　呱吉：絕對比北檢外多「除非加上往生者」

▲419反統戰大遊行，民眾上凱道抗議。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

反共網紅八炯等人號召的「拒絕統戰，守護台灣」大會，今（19日）下午將在凱達格蘭大道舉行，儘管天氣炎熱，主辦宣布，現場已經湧入4萬民眾。綠委王義川表示，這些國民黨立委在立院，只要對中國好的都支持，總預算一條條刪除、凍結，30多個國民黨立委通通罷免，大罷免、大成功。前議員呱吉表示，現場人山人海，絕對比前兩天北檢外的人多，但如果加上死亡連署的人，我們就比較少了，死亡連署帶給內政部很大問題，可能要請師公才能傳喚人作證。

今日天氣相當炎熱，活動已湧入萬人以上，活動開始後，仍有許多民眾自捷運站湧出、塞得水洩不通，除傳統綠營支持者外，不少自主到場的年輕支持者、攜家帶眷，場面相當熱絡，且許多民眾也拿著中華民國國旗，與傳統民進黨造勢場合截然不同，除宣講外，幾乎全台灣罷免藍委團隊都到場，積極連署收件，要為第二階段做最後衝刺。包括議員苗博雅、曹興誠、波特王、呱吉、楊淑雅、綠委沈伯洋、郭昱晴、王義川、王定宇、黃捷等人都將到場，現場也安排全台各地罷團連署書擺攤。

王義川致詞時指出，收連署書很辛苦，罷免團體每天擺攤一張一張簽，國民黨相反，他們整疊整疊的，連署到幾千人過世，還有連署前就過往的，罷免民進黨立委全都用抄的，難怪一大堆人被抓走，反而罷免國民黨的連署書，都是一張一張，簽好簽滿，一張一張簽，台灣人民才會感動。

王義川表示，台北、桃園、台東都不給擺攤，但越為難罷團，罷團越堅強，自己在造勢場其實很少看到中華民國國旗，今天很多，代表各種黨派都可以站出來罷免不適當的立委，這些立委的共同特徵就是親共、傅崐萁說贊成就贊成，在地方和藹可親的立委，到了立院耍流氓、傅崐萁說什麼就是什麼，為什麼？

王義川批評，一定有無形的力量讓國民黨立委不敢反抗，那我們就讓他們解脫，連署書一張張越堆越高，罷免親中立委、罷免傅崐萁為首的親中集團。

王義川強調，我們對這些國民黨立委沒有仇恨，但對他們傷害台灣的行為忍不下去，所以連署書才會一張一張慢慢簽，今天現場沒有一個人是被動員的、沒有一支民進黨公職的旗子，沒人旗子拿高高說自己第幾車，現在人潮已經接近林森南路、中山南路的慢車道都封起來了。