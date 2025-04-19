快訊／凱道湧5萬人力挺　曹興誠喊大罷免：節節勝利、成功在望

▲419反統戰大遊行，現場人潮已滿到景福門後方。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

反共網紅八炯等人號召的「拒絕統戰，守護台灣」大會，今（19日）在凱達格蘭大道舉行，儘管天氣炎熱，現場仍湧入破萬民眾，人潮湧到林森南路、慢車道也已封鎖，主辦稍早宣布現場約5萬人。綠委沈伯洋致詞時表示，大罷免每一個區域都需要10%的門檻，也就是一百萬人，相信一百萬人的聲音這次也能響徹雲霄，「大罷免，大成功」。前聯電創辦人曹興誠則表示，大罷免走到今天，節節勝利、成功在望，一定會把國民黨立委驅逐、恢復正常國會。

今日天氣相當炎熱，遊行活動仍湧入萬人以上，活動開始後，仍有許多民眾自捷運站湧出、塞得水洩不通，除傳統綠營支持者外，不少自主到場的年輕支持者、攜家帶眷，場面相當熱絡，且許多民眾也拿著中華民國國旗，與傳統民進黨造勢場合截然不同，除宣講外，幾乎全台灣罷免藍委團隊都到場，積極連署收件，要為第二階段做最後衝刺。包括議員苗博雅、曹興誠、波特王、呱吉、楊淑雅、綠委沈伯洋、郭昱晴、王義川、王定宇、黃捷等人都到場，現場也安排全台罷團連署書擺攤。

沈伯洋表示，自己在立法院打拼一年，一個人無法抵抗羅智強、黃國昌，但因為各位站出來，徐巧芯、羅智強跟王鴻薇都縮了，謝謝大家站出來，今天那麼多罷團都站出來。說真的去年在立法院非常受傷，要發言會被沒收、要協商對方會走掉、要搶上主席台會被摔下來。

沈伯洋指出，摔下來後接到柯建銘總召的電話，「他說台灣人的聲音會響徹雲霄。」當時有兩、三百人在青島東路，一直到最後變十萬人，為何會這樣累積？跟大家的心情一樣，因為大家會讓聲音響徹雲霄。太陽花學運最初只有50個人站在立法院外面，後來50萬人上街頭。

沈伯洋說明，然而台灣的民主道路走三步、退兩步，因為有威脅還有內應，台灣人每次都會響徹雲霄，這次大罷免，每一個區域都需要10%的門檻，也就是一百萬人，這次大罷免，相信一百萬人的聲音這次也能響徹雲霄，「大罷免，大成功。」

曹興誠則表示，自己跟沈伯洋都是台獨頑固份子，大罷免走到今天，節節勝利、成功在望，一定會把國民黨立委驅逐、恢復正常國會，特別感謝志工們不辭辛勞，用生命收集、核對每張連署書，還要忍受許多辱罵、恐嚇甚至霸凌，巨大的壓力，但從不退縮。

曹興誠透露，這些志工需要大量學習、發揮創意，創作音樂、海報、看板，安排活動還要招募志工，負荷難以想像，但仍奮勇向前，「他們絕大部分是女性，男性靠不住，女性則不只關心自己，更關心兒女與未來，他們都是活著的媽祖。」

▲419反統戰大遊行，波特王致詞。（圖／記者林敬旻攝）