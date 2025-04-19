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「清算不是對付在野的好方法」　陳水扁：有官位的人要先讓步對話

▲前總統陳水扁。（資料照／記者周宸亘攝）

▲前總統陳水扁。（資料照／記者周宸亘攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

凱達格蘭學校今（19日）邀請前總統陳水扁出席「台灣民主的韌性與轉型」活動，陳水扁也睽違17年再度公開演講，演講結束後，有人提問怎麼看當今朝野對立嚴重的狀況？陳水扁則以自身經驗回應，清算不是對付在野的好方法，他認為，民主要追求包容與尊重，而有官位的人要先讓步對話。

陳水扁今日下午出席凱達格蘭學校黃信介講座的「台灣民主的韌性與轉型」活動，並睽違17年再度公開演講，獨自一口氣撐場將近2小時，演講結束後，還開放聽眾提問。

有聽眾問陳水扁，如何看待當今朝野對立的情況？陳水扁表示，每個總統有自己的做法、不同的政府也有不同的做法，不能說誰對或不對，他只能以自身經驗來看，不過，時空背景不同也難以比較。

陳水扁透露，他2000年擔任總統時，朝小野大，當時他姿態放很低，還找前總統李登輝請益，光是2個月就請教了10次，但只要有一句至理名言，這樣他就覺得賺到了。

陳水扁還曝一段軍方人事秘辛，點名當年陸軍總司令湯曜明及海軍出身的副參謀總長兩大將領，對身為三軍統帥的他，公開表態不服從，但他沒有因此把兩人「 點名做記號」，反而讓兩人升官而且做得更久，因為重點要放在穩定軍心，所以他包容了異己的聲音。

陳水扁強調，面對當時的政局，他採取的是包容、尊重不同意見，不能清算，因為清算不是對付在野勢力、反動異議分子的好方法，所以，他2000年舉辦朝野政黨領袖高峰會，跟國民黨主席連戰、親民黨主席宋楚瑜等人在總統府開會，並採納連戰在經濟議題的建議。陳水扁進一步說明，他其實是想說，不是沒有方法，有官位的人要先讓步，這樣朝野才能對話，不然自己也會很煩惱。

此外，還有民眾問及「大罷免」的議題，陳水扁則表示，綠營推動大罷免，在體制內、體制外合作無間，沒有絕對的對錯，只是他想起自己任內也曾被4度發起罷免，所以談到罷免議題，難免有情緒。

不過，陳水扁強調，做為民進黨員，黨既然已經下令了，他就是支持到底，台灣民主的韌性，未來也會慢慢梳理出道理。

最後，陳水扁還打趣地說，大罷免最後如果能成功，有一個人會後悔，那就是剛被彈劾的南韓前總統尹錫悅，尹錫悅在家裡一定想說，比照台灣辦理就好，何必搞戒嚴，最終還弄到下台。

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