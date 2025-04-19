台東蘭嶼東清國小百年校慶登場　校友、部落見證歷史時刻

▲台東蘭嶼東清國小百年校慶登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

位於台東縣蘭嶼鄉的東清國小，於4月17日展開為期三天的百年校慶系列活動，即便校舍硬體仍在補強施工中，校方與師生依然以熱情態度迎接來自各地的校友、家長及嘉賓，展現對百年歷史的重視與文化傳承的承諾。

校慶活動自清晨在東清部落空地舉行具有在地文化意義的「祈福儀式」，由部落耆老帶領全體師生及村民依循傳統禮俗進行「殺豬祭儀」，藉由吟唱古調、祈求祖靈庇佑，感念學校百年來的教育歷程。儀式象徵感恩與共好，豬肉亦依慣例分贈給各部落分享，強化部落與學校之間的緊密連結。

活動中，校方亦表揚各界傑出校友，涵蓋教育、醫療、社福與公共服務等領域，體現東清國小百年來培育人才的成果。其中校友黃碧妹分享早年求學記憶，包括每日攜帶木材作為營養午餐炊煮燃料的經驗，感謝師長啟蒙之恩，也肯定母校教學熱情始終如一。

除了傳統儀式與校友表揚，東清國小近年發展的陶藝與跆拳道課程亦於校慶活動中亮相。校長湯惠美特別感謝旅居台北的產科醫師林思宏捐資支持課程發展，林醫師亦親自出席活動表示，教育與文化的延續不可中斷，將持續關注並協助學校所需。

湯惠美表示，百年校慶不僅是回顧歷史，更是再出發的起點。她感謝歷任師長、家長、部落耆老及校友對學校的長期支持，未來東清國小將持續以教育為核心，深化部落連結，讓文化根留蘭嶼、教育情牽東清。