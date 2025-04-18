台東縣雜草陳情案件年減10%　環保局：改善率近95%

▲台東縣都市計畫區雜草改善率達94.7%。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府積極推動都市環境維護政策，根據環保局統計，113年度都市計畫區土地雜草陳情案件較112年減少約10％，顯示地主自主維護意識提升，也使公共環境品質有所改善。同年度限期改善案件共計262件，其中248件如期完成，改善率達94.7%；另有9件逾期未改善案件已依法裁罰。

台東縣政府指出，為保障居民生活品質並提升城市整體形象，縣府持續強化都市計畫區環境管理。依公告規定，都市計畫區內的土地及道路，其雜草長度不得超過60公分，違規者將被通知限期改善，若未完成改善，將依據《廢棄物清理法》開罰，最高罰款可達6000元。113年度裁罰案件中，每件罰款金額為1200元。

環保局表示，都市計畫區尚未開發土地若缺乏管理，容易因雨季及氣候變化而雜草叢生，不僅影響市容觀感，更可能成為病媒蚊、蛇鼠等害蟲的孳生溫床，危及居民健康與公共安全。藉由持續推動巡查與陳情處理，搭配宣導地主落實日常維護，有效減少公害事件發生。

台東縣擁有優越的自然環境與宜居條件，縣府表示，未來將持續推進都市區土地環境管理，強化社區自主參與，朝向「永續城鄉」（聯合國永續發展目標SDG11）的目標邁進。

為提升服務效能，環保局也提供多元報案管道，包括全天候免費專線0800-066-666、市話撥打（089）221999，或透過「公害報報」APP及環境部陳情系統（https://ww3.moenv.gov.tw）線上通報。環保局提醒，報案時請盡可能提供精確地點與聯絡方式，以利查證與回應。