31歲女移除屁屁植入物　無照庸醫竟在家中動刀！她「中毒腦死」

▲無照庸醫福隆達（左）為佩尼亞羅薩進行臀部植入物移除手術後，害她丟命。（組圖／達志影像／美聯社、VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國一名不具有醫療執照的男子，涉嫌在非醫療機構內，為31歲女子佩尼亞羅薩（María Peñaloza）進行臀部植入物移除手術，導致受害者心臟驟停，事後更被宣布腦死。這名涉事男子現已被捕，而警方也正對此案持續展開調查。檢方表示，當局將視情況變化重新審視指控內容。

美媒ABC引述地方檢察官辦公室的起訴書指出，今年3月28日，38歲男子福隆達（Felipe Hoyos-Foronda）在他位於紐約皇后區的住家，為31歲的受害者佩尼亞羅薩進行手術。過程中，他未經授權就為佩尼亞羅薩注射麻醉藥物「利度卡因」（Lidocaine），導致佩尼亞羅薩心臟驟停。

佩尼亞羅薩在術後被緊急送院，醫護人員插管後發現她已無腦部活動。主治醫生判斷，佩尼亞羅薩的病情顯示出明顯的「利度卡因中毒」（lidocaine toxicity）跡象，「她幾乎不可能活下來。」

福隆達在手術失敗後隨即被紐約警局逮捕，並被控以二級攻擊罪和無照行醫罪。目前，他被羈押於紐約東艾姆赫斯特（East Elmhurst）的懲教中心。根據法院文件，他下一次出庭的日期訂於4月28日。地方檢察官辦公室指出，若案件發展出現變化，當局將重新審視現有指控，並強調目前調查仍在進行中，無法對外提供進一步評論。