伊朗代表悄抵羅馬！川普狠嗆「沒協議就動手」　美伊二輪核談判登場

▲美國中東特使威特科夫在羅馬準備與伊朗談判，他與阿曼外長握手。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國與伊朗將於當地時間19日日在義大利羅馬展開第二輪核武談判，由來自阿曼的調解者進行間接談判，試圖化解德黑蘭核所計畫引發長達數十年的僵局。美國總統川普先前曾強硬表態，若外交無效，則不排除動用軍事手段。

根據《路透社》，此次會談仍採取間接形式，由阿曼擔任調解方。伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）與美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）分別與調解代表接觸。雙方於一週前在阿曼首都馬斯開特進行首輪談判，被形容為「具建設性」的談判。

阿拉格齊日前表示，只要華府展現務實態度，仍有可能達成協議。不過，德黑蘭當局已試圖降低外界對快速達成協議的預期，尤其在部分伊朗官員對制裁將「很快解除」表樂觀態度後。伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）本週表示，他對談判「既不過度樂觀，也不悲觀」。

川普18日受訪時重申立場，「我支持阻止伊朗擁有核武器，他們不能有。我希望伊朗偉大、繁榮、強大。」

川普於2018年第一任期退出2015年伊朗與六國簽署的核協議，並重啟嚴厲制裁，自2025年1月重返白宮後再次推行「極限施壓」政策。

美方要求伊朗停止高濃縮鈾生產，認為此舉恐是為了製造核武而鋪路。伊朗則強調核計畫僅為和平用途，願意討論部分限制換取解除制裁，但要求美方提供保證，不再重蹈2018年毀約覆轍。

自2019年以來，伊朗已多次突破2015年協議對濃縮鈾的限制，現有庫存量遠超民用所需。伊朗高層透露談判底線，德黑蘭堅持不拆除離心機、不全面停止濃縮活動，也不接受將鈾庫存降至原協議水準，並拒絕就導彈等防衛議題談判。

儘管雙方均聲稱致力於外交解方，但二十餘年的分歧仍未弭平。俄羅斯也表態，願扮演協調者，協助促成美伊和解。