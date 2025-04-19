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美軍宣布縮減駐敘利亞兵力！　數月內撤軍至1000人

▲▼駐敘利亞美軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲五角大廈宣布，駐敘利亞美軍人數在未來數月內將減至不到1000人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國五角大廈宣布，將進一步縮減駐敘利亞美軍人數，未來數月內將減至不到1000人，並重新部署至指定地點，而儘管兵力調整，美軍仍將持續打擊當地殘餘的伊斯蘭國（IS）勢力。

國防部發言人帕奈爾（Sean Parnell）指出，這次兵力整併是「有計畫、依據情勢調整」的行動，但未具體透露駐軍地點。他強調，美國中央司令部（CENTCOM）仍將隨時準備好針對IS殘部發動精準打擊。

美軍自十多年前敘利亞內戰爆發後介入反恐戰爭，當時伊斯蘭國趁亂崛起，奪取敘利亞與伊拉克大片領土，引發全球關注。

美國與庫德族主導的「敘利亞民主力量」（SDF）以及伊拉克政府軍合作，歷經多年戰事後終於在2019年擊潰IS的「哈里發國」（Caliphate），但部分殘餘武裝仍在偏遠地區活動。

雖然IS勢力被重創，但美軍仍持續執行局部空襲及地面突襲，防止恐怖組織死灰復燃。美方多年來皆表示，駐敘利亞的美軍人數約為900人，不過五角大廈於2024年12月承認，該年初駐軍人數一度增加至約2000人。

總統川普（Donald Trump）上任以來多次表達撤軍立場，先前曾在社群平台Truth Social上公開表示，「敘利亞不是我們的朋友，美國不該插手，這不是我們的戰爭。」

在敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）於2023年12月遭推翻後，當地局勢更趨複雜。美方不僅擴大對IS攻擊，也加強針對葉門叛軍「青年運動」（Huthi）的軍事行動，以回應該組織持續攻擊紅海國際航運。

此外，自2023年10月以巴戰爭爆發以來，駐伊拉克與敘利亞美軍多次遭親伊朗勢力攻擊，美方則以空襲還擊，鎖定伊朗相關目標，雙方短暫交火後局勢漸趨緩和。

目前，美軍在伊拉克的兵力約為2500人。根據美伊雙方協議，聯軍將於2025年底撤出伊拉克聯邦地區，並預計在2026年9月前全面撤離伊拉克庫德自治區。

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